Google запускает агентную коммерцию в своих сервисах: в приложении Gemini и режиме AI Mode появится оформление покупок, а в Google Search начнёт работать Business Agent — виртуальный консультант брендов с возможностью диалога и продаж.

Google объявила о запуске Universal Commerce Protocol — открытого стандарта для так называемой агентной коммерции. Протокол предназначен для того, чтобы ИИ-агенты могли одинаково работать с товарами, оплатой и поддержкой без необходимости создавать отдельные интеграции для каждой платформы или сервиса. Один общий «язык» позволит агентам взаимодействовать с магазинами, бизнесами и платёжными системами напрямую.

Universal Commerce Protocol охватывает весь цикл покупки: от поиска товара и выбора до оплаты и последующей поддержки. Стандарт разрабатывался совместно с крупными игроками рынка электронной коммерции и розницы, а также получил поддержку более чем двадцати компаний из платёжного и торгового сектора.

Первым практическим применением UCP станет оформление покупок в приложении Gemini и режиме AI Mode. Если ответ ИИ содержит подходящую карточку товара от американского ритейлера, пользователь сможет нажать кнопку Buy и начать покупку. Процесс может включать создание аккаунта в магазине, после чего пользователь попадает на страницу оформления заказа. Финальный экран подтверждения будет автоматически заполнен платёжными данными и адресом доставки. Поддержка оплаты через PayPal появится позже.

При этом магазины остаются продавцами и сохраняют контроль над процессом продажи. Они смогут настраивать интеграцию под свои задачи, снижая число брошенных корзин и упрощая путь от интереса к покупке. В ближайшие месяцы функциональность планируют расширить за пределы США, добавив поиск связанных товаров, применение бонусных программ и кастомные сценарии покупок внутри сервисов Google.





Параллельно в режиме AI Mode продолжается тестирование рекламы. В списках товаров появится формат Direct Offers, который позволяет рекламодателям показывать эксклюзивные предложения пользователям, готовым к покупке. Такие предложения будут помечены как Sponsored deal. Идея заключается в том, чтобы дополнить релевантный подбор товаров специальными скидками, повышающими вероятность завершения покупки.

Ещё одним анонсом стал запуск Business Agent в Google Search. Если пользователь ищет товар у подключённого ритейлера, в результатах появится кнопка Chat. Она открывает диалог с виртуальным консультантом, который отвечает на вопросы о товарах в фирменном стиле бренда. Запуск начинается с ограниченного круга ритейлеров и будет расширяться постепенно.

В дальнейшем компании смогут обучать Business Agent на собственных данных, получать дополнительные инсайты о клиентах, предлагать сопутствующие товары и включать прямые покупки прямо в диалоге, включая агентное оформление заказа. Таким образом Google постепенно превращает поиск и ИИ-интерфейсы в полноценную торговую платформу.