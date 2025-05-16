OpenAI представила Codex — облачного ИИ-агента для программирования, который умеет писать код, исправлять баги и предлагать pull request’ы. Новинка уже доступна пользователям ChatGPT Pro, Team и Enterprise, а скоро появится и в Plus.

OpenAI запустила исследовательскую версию Codex — интеллектуального агента для облачной разработки программного обеспечения. Codex может выполнять множество задач параллельно: писать новые функции, находить ошибки, отвечать на вопросы о коде и предлагать pull request’ы. Все задачи выполняются в изолированной среде, где агент получает доступ к коду, командам и тестам.

Codex построен на модели codex-1, основанной на OpenAI o3 и оптимизированной для инженерных задач. Модель обучалась с использованием реальных заданий и прошла через этапы обучения с подкреплением. Это позволяет ей генерировать читаемый, «человеческий» код, строго следовать инструкциям и запускать тесты до получения нужного результата.

Как работает Codex

Интерфейс Codex встроен в боковую панель ChatGPT. Пользователь может задать задание, выбрав репозиторий и ветку, а также следить за выполнением задачи в реальном времени. Codex умеет:

читать и изменять файлы;

запускать команды (включая тесты, линтеры и проверку типов);

коммитить изменения с подробным логом всех шагов;

предоставлять результаты с пояснениями и тестовыми выводами.

Все задачи выполняются в облачной среде без подключения к интернету. Агент использует только те данные, что были загружены пользователем, включая зависимости из setup-скриптов.

Гибкая настройка и документация

Работу Codex можно направлять с помощью файлов AGENTS.md, где указываются инструкции по навигации по проекту, способам тестирования и стандартам кода. Такая документация повышает эффективность агента, особенно при работе в больших или нестандартных репозиториях.

Даже без этих файлов Codex показывает высокие результаты. На внутренних тестах OpenAI новая модель превосходит предыдущие версии по точности и качеству кода.

Безопасность и прозрачность

Codex был спроектирован с акцентом на безопасность и верифицируемость. Все действия агента документируются через логи и тесты. В случае ошибки или неопределённости, агент сообщает об этом напрямую. Тем не менее, OpenAI подчёркивает: финальную проверку кода всё равно должен проводить человек.

Как используют Codex

Также Codex обучен отказывать в выполнении подозрительных задач — например, связанных с разработкой вредоносного ПО. Обновлённые политики безопасности и дополнительная проверка моделей помогают избежать злоупотреблений.

Команды OpenAI уже применяют Codex в повседневной разработке: для рефакторинга, написания тестов, устранения ошибок и генерации документации. Среди внешних партнёров, которые тестировали Codex, — Cisco, Temporal, Superhuman и Kodiak. Они отмечают ускорение разработки, снижение нагрузки на инженеров и рост фокуса на более творческих задачах.

Один из советов от OpenAI — поручать Codex хорошо сформулированные, изолированные задачи. При этом можно запускать сразу несколько агентов параллельно.

Codex CLI и новая модель codex-mini

Ранее OpenAI представила Codex CLI — облегчённую версию агента, работающую прямо в терминале. Сегодня компания выпустила обновлённую модель codex-mini, основанную на o4-mini. Она быстрее и подходит для коротких запросов и правок в коде, особенно в локальной среде.

Также упростилась авторизация: теперь можно просто войти через аккаунт ChatGPT, и CLI автоматически создаст и подключит нужный API-ключ. Подписчики ChatGPT Plus и Pro получают бесплатные API-кредиты ($5 и $50 соответственно) на первые 30 дней.

Доступность и цены

С сегодняшнего дня Codex доступен пользователям ChatGPT Pro, Team и Enterprise. В течение первых недель использование будет бесплатным, позже появятся лимиты и гибкая модель тарификации. Вскоре поддержку получат и подписчики ChatGPT Plus и Edu.

Модель codex-mini-latest доступна через Responses API по цене $1.50 за миллион входных токенов и $6 за миллион выходных, с 75% скидкой за кэшированные подсказки.

Что дальше

OpenAI планирует развивать Codex как платформу для гибкой коллаборации с ИИ. В будущем разработчики смогут управлять задачами в реальном времени, получать обновления по ходу выполнения и интегрировать Codex в любимые инструменты: от GitHub до CI/CD.

Codex — это первый шаг в сторону полноценного взаимодействия с ИИ-агентами в повседневной разработке. Потенциал таких систем — в повышении продуктивности, особенно для небольших команд и независимых разработчиков. Но OpenAI подчёркивает: только совместное изучение последствий такого взаимодействия с партнёрами поможет реализовать все возможности новых инструментов.