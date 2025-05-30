Лето в Москве набирает обороты, а вместе с ним приходят и первые «жертвы сезона» — устройства, пострадавшие от жары и приключений владельцев. Дмитрий Дружбин из сервиса Fixed.one делится рекомендациями, как сохранить технику Apple в безопасности в летний период и избежать лишних расходов на ремонт.

Не оставляйте устройства под прямыми солнечными лучами

Жара — главный враг техники. Прямые солнечные лучи разрушают клеевой состав влагозащитных контуров, что приводит к ослаблению защиты от влаги и риску отклеивания деталей. Особенно это касается владельцев iMac: не размещайте моноблоки у окна — перегрев и термические перепады могут привести к отвалу экрана.

Используйте защитные аксессуары для Apple Watch

При поездках на дачу или работе на участке надевайте на Apple Watch защитный корпус с собственным стеклом. Это поможет избежать царапин и сколов при хозяйственных работах, таких как покос травы или ремонт. Небольшие траты на защиту помогут избежать затрат на замену экрана.

Берегите MacBook от насекомых и влаги

На даче и на открытом воздухе MacBook требует особого внимания. Не оставляйте устройство без присмотра: в корпус могут забраться муравьи и повредить динамики. Следите за погодой: внезапные дожди — частая причина поломок. Для переноски ноутбука выбирайте непромокаемые сумки, чтобы избежать попадания влаги.

Сотрудникам, перемещающимся между корпусами офиса, напоминание: не носите ноутбук просто в руках, даже закрытый. Это снизит риск случайных повреждений.

Избегайте экстремальных условий в отпуске

Кондиционеры в жарких странах часто становятся причиной протекшего конденсата, который попадает внутрь техники. Будьте осторожны с MacBook вблизи кондиционеров и открытых окон. Не берите ноутбук на пляж или к бассейну: песок, влага и солнечные лучи могут нанести непоправимый вред.

Делайте профилактическую чистку MacBook

После активного отдыха, особенно в походах и поездках на природу, рекомендуется сдать MacBook на профилактику. Внутри устройства могут скапливаться пыль, грязь и даже насекомые, которые мешают работе вентилятора и перегревают процессор.