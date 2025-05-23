Помимо ноутбуков, мониторов, компьютеров и гаджетов ежегодная технологическая выставка Computex 2025 также демонстрирует и железо — передовые чипы и процессоры от мировых разработчиков, который в скором времени уже появятся в новых моделях устройств.

Но некоторые компании не показывали свои новинки. Они лишь объявили их дату выхода и часть характеристик, чтобы подогреть интерес пользователей.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2

Qualcomm решила, что для международной выставки будет вполне достаточно объявить дату выхода своего нового чипа — Snapdragon 8 Elite Gen 2. И мы не можем на нее из-за этого обижаться, так как разработчики традиционно осенью проводят собственную презентацию разрабатываемого железа. В этом году она пройдет с 23 пор 25 сентября, и именно там состоится анонс нового чипа.

Однако у нас есть слухи, что вполне достаточно, чтобы составить хоть какое-то представление о грядущей новинки. Чип н будет изготовлен с использованием 3-нм техпроцесса второго поколения TSMC и сможет функционировать на тактовой частоте до 4,4 ГГц.

2-нм чипа от MediaTek

MediaTek, подобно Qualcomm, решила лишь рассказать о готовящемся чипе на Computex 2025, но покажет его лишь в конце этого года или в начале следующего. По предварительным слухам называться такой чип будет Dimensity 9600, а главной его особенностью станет 2-нм архитектура.

Сейчас активно в продажу поступают 3-нм чипы, однако производители уже нацелены на следующий рубеж, который позволит им оставаться конкурентоспособными на рынке и дальше, хотя бы на пару недель/месяцев опережая конкурентов. Сейчас прогнозируется рост стоимости пластин на 10% по сравнению с 3 нм. Это может сделать Dimensity 9600 самым дорогим чипом в истории MediaTek.

Intel Arc Pro B50 и B60

Нарушая традиций двух предыдущих разработчиков Intel продемонстрировала на выставке Computex 2025 свои новые видеокарты и подробно рассказала о них. Видеокарты Arc Pro B50 и B60 будут в первую очередь нацелены на работу с ИИ. У обеих моделей значительно увеличен объём видеопамяти, что критически важно для задач, связанных с машинным обучением и локальным запуском нейросетей. Обе новинки построены на архитектуре Battlemage.

Первые образцы уже поступили к партнёрам. Массовая доступность ожидается в третьем квартале, а полная функциональность — в четвёртом.

Nvidia GeForce RTX 5060

Nvidia, подобно Intel, решила, что показать новое железо на выставке — хорошая идея. Однако рассказывать о технических характеристиках видеокарты посчитала излишним. Тем не менее на Computex 2025 была продемонстрирована видеокарта GeForce RTX 5060.

Но, несмотря на то, что официально характеристики не были озвучены, у нас всегда остаются слухи. Предполагают, что RTX 5060 будет примерно на 25% быстрее RTX 4060. Это делает её одним из самых эффективных решений в среднем сегменте. В ближайшее время ожидается больше новостей про эту видеокарту.