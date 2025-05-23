Computex 2025 — крупнейшая технологическая выставка года, проходящая в Тайбэе. Ежегодно крупнейшие производители и разработчики представляют новинки, которые призваны перевернуть представление пользователей о привычных нам гаджетах и установить новые стандарты качества.

Как логично в соответствии с названием, больше всего на выставке представлено компьютеров — от системных блоком и мониторов до прокаченных ноутбуках, сочетающих в себе все необходимые современные функции и новейшее железо.

Пришло время познакомится с самыми громкими новинками среди компьютеров на выставке Computex 2025.

Acer Predator Triton 14 AI

На выставке Acer представил 14,5-дюймовый ноутбук толщиной всего 11 мм в самом тонком месте. Главной особенностью этого ноутбука является то, что компания применяет графеновый термоинтерфейс. Такое решение позволяет охлаждаться ноутбуку а 14,5% эффективнее, что особенно важно при энергозатратных задачах.

Сам ноутбук выглядит достаточно минималистичным и аккуратным. У него сенсорный экран, в комплекте поставляется стилус, а сенсорная панель заметна, только при детальном рассмотрении устройства.

Работает такой ноутбук на чипе Intel Core Ultra 288V Lunar Lake. Поставляется с 32 ГБ оперативной памяти DDR5-8533 и SSD на 2 ТБ с интерфейсом PCIe Gen 4, что довольно неплохо. Старт продаж должен начаться с июля по цене 2 999 евро.

Ноутбук Gigabyte с 128 ГБ ОЗУ

Практически все ноутбуки, представленные на Computex 2025, так или иначе направленны на геймеров или на создателей контента, чья работа требует больших технических мощностей. И серия ноутбуков Gigabyte не стала исключением.

Так, например, Aorus Master 18 получил 18-дюймовый mini-LED дисплей с частотой обновления 240 Гц. Благодаря mini-LED, дисплей новых ноутбуков будет ярче, лучше передавать оттенки цветов, включая черный, и они, как правило, более долговечный чем OLED. А высокая частота обновления экрана в 240 Гц обеспечит максимальную плавность изображения и минимальные задержки.

Aero X16 же выделяется на фоне остальных ноутбуков тем, что он заточен на работу с искусственным интеллектом. Он работает с поддержкой новой платформы Copilot+ от Microsoft и оснащён голосовым ассистентом GiMATE.

500-герцевые OLED-мониторы MSI

На выставке Computex 2025 MSI также оказалась в центре внимания, представив мониторы с частотой обновления до 500 Гц. Одна из главных особенностей — наличие встроенного нейронного процессора и интегрированной камеры. Также, чтобы избежать вероятность выгорания OLED-дисплея, у мониторов есть технологию защиты, основанную как раз на встроенной камере и NPU.

Именно благодаря камере, система будет анализировать находится ли пользователь перед экраном или нет. Анализ будет происходить каждые 0,2 секунды. Как только система определит, что пользователя нет перед монитором, то экран автоматически выключается или оптимизирует настройки для снижения энергопотребления. Это довольно интересная функция, которая стала чем-то необычным на выставке в этом году.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design со складным дисплеем

Звание одного из самых необычных ноутбуков получает Huawei MateBook Fold Ultimate Design. Компания представила новинку с гнущимся 18-дюймовым дисплеем, что немало удивило зрителей и гостей выставки. Толщина корпуса составляет всего 7,3 мм, а вес — 1,16 кг.

Ноутбук работает на системе HarmonyOS, как и все другие устройства компании Huawei, а потому работа в экосистеме устройств будет налаженной и без проблем.