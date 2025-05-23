Помимо железа, компьютеров и ноутбуков компании представили на ежегодной выставке Computex 2025 и гаджеты, которые также многим понравились. Все они так или иначе демонстрируют прогресс, которые развивается уже не по годам, а по месяцам. Так что вам определенно есть на что посмотреть.

Умное кольцо Acer FreeSense

Пожалуй, самый неожиданный анонс на Computex 2025 в этом году был сделал Acer. Обычно все ожидают увидеть ноутбуки, компьютеры и железо, но точно не умные кольца. А именно его показала компания Acer FreeSense.

Новое носимое устройство появилось на рынке, насыщенном конкурентами, такими как Oura или Samsung. Смарт-кольцо от Acer предлагает все основные функции — мониторинг сна, отслеживание биометрических параметров и информацию о состоянии здоровья.

Стоимость устройства составляет 199 долларов, что делает его довольно доступным среди конкурентов. Оно будет доступно в размерах от 7 до 13, и вы можете выбирать в двух цветах — матовый черный или розовое золото.

Клавиатура Asus ROG Falcata

Новая механическая клавиатура Asus — это что-то новенькое. ROG Falcata — это раздельная игровая клавиатура, что означает, что вы можете — в буквальном смысле — разорвать ее пополам и решить, где будет находиться каждая часть. Это может улучшить эргономику при наборе текста, но что еще более важно, позволит вам расположить определенные части клавиатуры в соответствии с вашими игровыми потребностями. Например, вы можете полностью избавиться от правой стороны, чтобы мышь заняла больше места на столе.

ROG Falcata — это первая в своем роде клавиатура, которая поставляется как с раздельным дизайном, так и с магнитными переключателями. Клавиатура ориентирована на конкурентоспособных ПК-геймеров и оснащена переключателями ROG HFX V2 с эффектом Холла (магнитными) и датчиком Холла ROG. Она также предлагает подключение на частоте 2,4 ГГц и впечатляющую частоту опроса 8K.

Портативная консоль MSI Claw A8

Игровые портативные консоли — это активно развивающийся рынок, и большинство из них работают на оборудовании AMD. Однако MSI всегда старалась быть «не такой как все» и шла наперекор общепринятым стандартам, оснащая свою консоль Claw чипами Intel. Но не в этом году. На выставке Computex 2025 MSI представила новый Claw A8, на этот раз оснащенный Ryzen Z2 Extreme.

Переход на AMD может стать большим шагом для MSI, поставив устройство в прямую конкуренцию с некоторыми из лучших игровых портативных компьютеров. Помимо новых внутренностей на базе AMD, Claw A8 также оснащен 8-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц и разрешением 1080p, аккумулятором на 80 Втч и внушительным объемом оперативной памяти в 24 ГБ.

Наушники Acer с переводом в реальном времени

Помимо своего умного кольца, Acer также решил показать на Computex 2025 инновационную пару наушников, которые не просто воспроизводят музыку и подкасты, но и решают распространенную проблему во время поездок за границу: перевод в режиме реального времени. Звучит как в фантастических фильмах, правда?

Новые AI TransBuds поддерживают перевод звонков на 15 языков, включая испанский, французский, немецкий, японский. Они также предлагают субтитры и транскрипцию в реальном времени. С точки зрения дизайна, TransBuds имеют открытую компоновку, и Acer утверждает, что они могут обеспечить до 5 часов непрерывного разговора на одной зарядке.

Цифровая панель MediaTek

На выставке MediaTek показала сверхширокий дисплей 8K, который простирается от одного конца панели до другого. Система показывает все, от элементов управления информационно-развлекательной системой, таких как кондиционер и режимы движения, до навигации по полосе и предупреждений о безопасности в реальном времени с использованием интегрированных камер и обработки ИИ.

В основе лежит чипсет Dimensity Auto Cockpit C-X1 компании, который не только управляет огромным дисплеем и информационно-развлекательной системой, но и поддерживает модели gen-AI и виртуальных помощников.