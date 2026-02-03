Проектное бюро R1 внедряет ИИ-решение от WMT AI, которое автоматизирует документооборот и анализ проектных данных. Разработка сократит время на рутинные операции на 40% и принесёт окупаемость 48% за первый год.

Производительность труда вырастет на 35–50% в ключевых процессах

Трёхлетняя рентабельность инвестиций достигнет 588%

Онбординг новых сотрудников ускорится вдвое

Инжиниринговая компания первой в отрасли запускает масштабный проект по AI-трансформации, превращая многолетний опыт в централизованную систему знаний. Решение построено на базе собственной «нейробазы» и интегрировано в рабочие процессы.

Как работает цифровой эксперт

Основой системы стала единая интеллектуальная база данных, в которую структурировали внутренние стандарты, регламенты, ГОСТы, шаблоны технических заданий и архив завершённых проектов. На этом фундаменте развернули ИИ-ассистента с чат-интерфейсом, предоставив ста сотрудникам мгновенный доступ к корпоративной экспертизе.

Система научилась не только находить документы, но и понимать их содержание. ИИ-агент анализирует текстовые файлы, таблицы и PDF-документы, выдавая точные ответы на запросы. Разработка работает в тестовом режиме и уже показывает результаты.

Больше чем справочник

Главное отличие решения — активная роль в рабочих процессах. ИИ-агент помогает создавать и проверять документы, сверяя их с утверждёнными шаблонами и выявляя потенциальные несоответствия. Система проводит аналитику по выполненным действиям, учитывая специфику решений организации.





Это позволяет переложить значительную часть рутинной проверочной и аналитической работы на искусственный интеллект. Инженеры и руководители проектов высвобождают время для решения более сложных задач, а стандартизация работы с документами повышает общую надёжность и предсказуемость проектной деятельности.

Экономика и перспективы

Экономический эффект выражен в конкретных цифрах. Производительность труда в ключевых процессах вырастет на 35–50%, возврат инвестиций достигнет 48% в первый год, а совокупная рентабельность за три года оценивается в 588%. Процесс онбординга новых сотрудников может ускориться вдвое благодаря моментальному доступу к базе накопленных ошибок и лучших практик.

«Для нас было принципиально создавать не просто программу, а настоящего цифрового помощника, который понимает специфику инжиниринга. Мы не устанавливаем коробочный продукт, а строим систему, которая обучается на большом количестве данных компании и интегрируем его в важные бизнес-процессы. ИИ-агент станет новым членом команды, который берет на себя рутину и позволит инженерам сосредоточиться на сути проектов», — заявил Игорь Никитин, основатель компании WMT AI и WMT Group.

«Внедрение нововведений затронет как сотрудников компании, так и на наших клиентов. Мы получим эффективный инструмент, который даст возможность использовать весь накопленный опыт компании и находить лучшие решения для клиентов», — отметил Дмитрий Реутт, основатель Проектного бюро R1.