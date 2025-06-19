Многопользовательские шутеры претерпели значительные изменения с тех пор, как в 2009 году была выпущена первая игра Borderlands. Запуская игру Borderlands, игроки всегда знают, что могут рассчитывать на яркие визуальные эффекты в стиле комиксов, классный игровой процесс как в одиночной, так и в кооперативной игре, очаровательный юмор и кучу добычи. Все это по-прежнему звучит правдоподобно и громче, чем когда-либо, в Borderlands 4, но последняя игра Borderlands также обещает стать самой экспериментальной на сегодняшний день.

Некоторые инсайдеры уже поиграли в Borderlands 4. Они отметили более традиционную структуру открытого мира, похожую на Destiny, все новые варианты передвижения, доступные во время боя, также по-настоящему изменили ход игры. Оригинальный юмор и количество легендарных дропов были значительно сокращены, что придает Borderlands 4 немного иной вид, чем Borderlands 3. Все это делает новую часть не похожей на предыдущие, но, в конечном счете, такой же интересной.

Путешествие по Кайросу

В Borderlands 4 игроки покидают Пандору и действие разворачивается на новой планете под названием Кайрос, которой правил тиран по имени Хранитель времени. Его правление было прервано, когда Лилит телепортировала луну Пандоры Элпис рядом с ней в конце Borderlands 3. Действие Borderlands 4 начнется чуть позже, когда новая группа охотников за сокровищами исследует Кайрос, сразится с Хранителем времени и, в конце концов, спасет Лилит. Этот новый сеттинг позволяет Borderlands 4 создать более открытый мир с динамичными событиями и акцентом на исследования. Похоже, что пока это идет игре на пользу.

Художественный стиль комиксов в Borderlands 4 такой же яркий, как и всегда, а область Фейдфилдов на Кайросе кажется более красочной, чем любая другая область. По словам арт-директора Adam May, зона Фейдфилдов была специально спроектирована так, чтобы она была достаточно яркой, хотя по ходу приключения игроки будут исследовать более темные районы.

Вряд ли Borderlands 4 произведет революцию в дизайне игр с открытым миром, ее новая структура делает игру более похожей на Destiny 2, особенно теперь, когда у игроков есть транспортное средство, которое они могут создать практически в любое время. Самое существенное преимущество этого изменения в дизайне заключается в том, что в распоряжении игроков теперь значительно больше возможностей для передвижения.

Искателей Хранилища

Возможно некоторым игрокам будет трудно вернуться к предыдущим частям серии, когда они поиграют в Borderlands 4, особенно потому, что теперь боевые действия проходят плавно, с акцентом на движение.

Команда дизайнеров зашла так далеко, что разнесла концептуальные проекты персонажей по офисам Gearbox, чтобы узнать, какие из них нравятся людям больше всего. Популярность тех или иных Искателей Хранилища по-прежнему остается непредсказуемой: те из персонажей, которых маркетологи читают считают наименее популярными, такие как Zer0, часто становятся любимцами игроков. При запуске Borderlands 4 предложит на выбор четырех новых Искателей.

Проявляя некоторую сдержанность

Новые Искатели Хранилищ, настройки геймплея и локации, которые Gearbox представила в Borderlands 4, пока приносят свои плоды. Но помимо инноваций, Gearbox также проявляет сдержанность в некоторых ключевых областях. Например, легендарная добыча выпадает гораздо реже, чем в Borderlands 3. Это сделало более ценные находки, еще более особенными. В оружейной линейке тоже гораздо больше разнообразия, которые не уменьшаются из-за слишком частых выпадений легендарного снаряжения.

Одна из областей, где у инсайдеров больше всего смешанных чувств, — юмор в Borderlands 4. Оглядываясь назад, можно сказать, что юмор и злодеи в Borderlands 3 часто считаются раздражающими даже по стандартам Borderlands. Разработчики хотели сделать игру более серьезной, однако те, кто уже пробовал играть к нее отметили, что смешных шуток было крайне мало.

Borderlands 4 выходит 12 сентября для ПК, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.