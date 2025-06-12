Wikipedia приостановила тест ИИ после критики редакторов

Фонд Викимедиа временно отказался от тестирования ИИ-аннотаций в мобильной версии Wikipedia после резкой реакции редакторов платформы.

Редакторы резко выступили против идеи генерации саммари

Ранее в июне Wikipedia запустила эксперимент: на 10 % мобильных устройств начали отображаться автоматически сгенерированные ИИ-краткие аннотации в начале некоторых статей. Пользователи должны были самостоятельно активировать эту функцию, а сам тест планировался на две недели. Однако спустя всего сутки после запуска Wikimedia Foundation (WMF) свернула эксперимент.

В ответ на объявление о запуске ИИ-саммари редакторы Википедии выразили возмущение. В обсуждении, на которое сослалась WMF, один из участников написал: «Фу» и «Улыбаюсь в ужасе». Другой редактор добавил: «То, что Google запустил ИИ-аннотации, не значит, что мы обязаны их копировать. Я искренне прошу вас не тестировать это — ни на мобильной версии, ни где-либо ещё. Это нанесёт немедленный и необратимый вред нашей репутации как заслуживающего доверия источника информации».

Он также подчеркнул: «Wikipedia в каком-то смысле стала синонимом скучного благоразумия — и это прекрасно. Давайте не будем оскорблять интеллект наших читателей и не станем участвовать в бездумной гонке ИИ-аннотаций».

Сообщество не участвовало в подготовке теста

Критика редакторов касалась не только самой идеи. Многие возмутились тем, что решение о запуске теста было принято без обсуждения с сообществом. Один из редакторов заявил, что утверждение о «проведённых обсуждениях» — абсурд: «По вашей ссылке обсуждение ведёт всего один человек — сотрудник WMF».

В ответ на запрос 404 Media представитель фонда признал влияние общественного резонанса: «Мы регулярно получаем обратную связь от добровольцев, и нередко это приводит к пересмотру решений. Мы ценим такие замечания — именно они делают Wikipedia по-настоящему коллективной энциклопедией человеческого знания».

WMF объяснила мотивацию внедрения ИИ и пообещала прозрачность

На странице обсуждения представитель фонда пояснил, что целью внедрения ИИ-саммари было удовлетворение запросов пользователей: «Многие читатели хотят получать краткое изложение темы перед тем, как переходить к полному чтению статьи». Также он отметил, что средний уровень восприятия текста у носителей английского языка соответствует 14–15 годам, а у читающих на английском как на втором языке он может быть ниже.

В то же время в WMF подчеркнули, что в будущем подобные инициативы не будут запускаться без участия сообщества: «Внедрение генеративного ИИ в опыт чтения Wikipedia — это серьёзное решение с важными последствиями. Мы намерены подходить к этому с должной ответственностью и больше не будем запускать такие функции без участия редакторов».