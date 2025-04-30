В Сеченовском университете тестируют первую российскую систему оптической навигации для операций на позвоночнике
На кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова проходит исследование точности навигационной системы «Мультитрек» — первой российской разработки в области оптической хирургической навигации. Тестирование проводится на анатомическом материале, предварительно оцифрованном с помощью КТ.
Что такое «Мультитрек»
Система создана группой компаний «Гаммамед» при участии НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ и при поддержке фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
В основе «Мультитрека» — инфракрасные камеры, отслеживающие положение хирургических инструментов в режиме реального времени с точностью до долей миллиметра. Ориентирование осуществляется по предоперационным данным КТ и МРТ. На этапе подготовки система сопоставляет изображения с реальной анатомией пациента — это позволяет проводить операции с высокой точностью.
С 2019 года «Мультитрек» используется в хирургии головного мозга и в оториноларингологии. В Сеченовском университете его впервые применяют для оценки точности при операциях на позвоночнике.
Задачи и цели исследования
Как отмечает профессор Юрий Васильев, исследование поможет оценить эффективность системы в различных задачах:
- точное позиционирование металлоконструкций при фиксации позвоночника,
- определение объема резекции при опухолях позвонков,
- сравнение «Мультитрека» с зарубежными аналогами.
«Для пациентов с патологиями позвоночника точность хирургического вмешательства — это не только качество самой операции, но и более короткий восстановительный период», — подчёркивает он.
Техническое устройство
Комплекс состоит из:
- инфракрасных камер;
- инструментов с отражающими оптическими метками;
- блока управления с полностью российским программным обеспечением.
По словам заведующего кафедрой Сергея Дыдыкина, внедрение таких технологий вписывается в государственную стратегию импортозамещения в здравоохранении. Развитие отечественных решений в высокотехнологичной медицине обозначено как один из приоритетов до 2030 года.