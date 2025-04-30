На кафедре топографической анатомии и оперативной хирургии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова проходит исследование точности навигационной системы «Мультитрек» — первой российской разработки в области оптической хирургической навигации. Тестирование проводится на анатомическом материале, предварительно оцифрованном с помощью КТ.

Что такое «Мультитрек»

Система создана группой компаний «Гаммамед» при участии НИИ ядерной физики им. Д.В. Скобельцына МГУ и при поддержке фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

В основе «Мультитрека» — инфракрасные камеры, отслеживающие положение хирургических инструментов в режиме реального времени с точностью до долей миллиметра. Ориентирование осуществляется по предоперационным данным КТ и МРТ. На этапе подготовки система сопоставляет изображения с реальной анатомией пациента — это позволяет проводить операции с высокой точностью.

С 2019 года «Мультитрек» используется в хирургии головного мозга и в оториноларингологии. В Сеченовском университете его впервые применяют для оценки точности при операциях на позвоночнике.

Задачи и цели исследования

Как отмечает профессор Юрий Васильев, исследование поможет оценить эффективность системы в различных задачах:

точное позиционирование металлоконструкций при фиксации позвоночника,

определение объема резекции при опухолях позвонков,

сравнение «Мультитрека» с зарубежными аналогами.

«Для пациентов с патологиями позвоночника точность хирургического вмешательства — это не только качество самой операции, но и более короткий восстановительный период», — подчёркивает он.

Техническое устройство

Комплекс состоит из:

инфракрасных камер;

инструментов с отражающими оптическими метками;

блока управления с полностью российским программным обеспечением.

По словам заведующего кафедрой Сергея Дыдыкина, внедрение таких технологий вписывается в государственную стратегию импортозамещения в здравоохранении. Развитие отечественных решений в высокотехнологичной медицине обозначено как один из приоритетов до 2030 года.