Вокруг чипсета для Galaxy Z Flip 7 давно ходят противоречивые слухи, но последние данные внушают оптимизм: Samsung, похоже, склоняется к использованию флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Какой процессор выберет Samsung для Galaxy Z Flip 7

Ранее инсайдеры сообщали, что в Galaxy Z Flip 7 могут установить фирменный чип Exynos 2500. Этот вариант был бы шагом вперед по сравнению с прошлогодним Snapdragon 8 Gen 3 в Z Flip 6. Тем не менее, процессоры Qualcomm традиционно лидируют в производительности и энергоэффективности, особенно в графике.

По новым данным, Samsung все же планирует оснастить Z Flip 7 именно Snapdragon 8 Elite — обновленной версией флагманского чипа Qualcomm.

Тем не менее, сохранять осторожность стоит: ранее были сообщения о тестировании сразу двух версий смартфона — с Exynos и с Snapdragon. Возможно, Samsung снова применит стратегию разных процессоров для разных рынков, как это уже бывало ранее.

Какие ещё улучшения ждут Galaxy Z Flip 7

Помимо возможного обновления чипсета, Galaxy Z Flip 7, судя по утечкам, получит и другие интересные новшества:

Большая батарея : ожидается рост емкости до 4300 мАч вместо 4000 мАч у Z Flip 6.

: ожидается рост емкости до 4300 мАч вместо 4000 мАч у Z Flip 6. Увеличенный внешний экран : размеры внешнего дисплея могут увеличиться до 4 дюймов против 3,4 дюйма у предшественника. Также ожидается изменение дизайна с отказом от выреза, известного как «Gumby Cut».

: размеры внешнего дисплея могут увеличиться до 4 дюймов против 3,4 дюйма у предшественника. Также ожидается изменение дизайна с отказом от выреза, известного как «Gumby Cut». Привычная камера: основная камера останется без изменений — 50 Мп основной сенсор и 12 Мп ультраширокий модуль.

Конкуренция на рынке раскладушек

Galaxy Z Flip 7 предстоит выдержать серьёзную конкуренцию. Линейка Motorola Razr активно развивается и предлагает несколько стильных альтернатив. При этом Samsung конкурирует и сама с собой, развивая одновременно серию Galaxy Z Fold.

Учитывая растущий интерес к складным смартфонам, особенно важным становится выбор процессора. Использование Snapdragon 8 Elite может стать ключевым фактором для сохранения лидирующих позиций Samsung в этом сегменте.