Poco начала тизерить свой следующий флагман — Poco F7, который должен дебютировать по всему миру до конца июня. В последней утечке устройство появилось в базе данных Geekbench, раскрыв некоторые ключевые характеристики, включая чипсет и результаты тестов производительности.

Poco F7 набрал 1937 баллов в одноядерном тесте и 6021 в многоядерном. За работу устройства отвечает чипсет Snapdragon 8s Gen 4, также установленный в недавно вышедшем iQOO Neo 10. Для сравнения, последний показывает более высокие результаты: 2093 и 6836 баллов соответственно.

Несмотря на отставание в тестах, это не обязательно означает худший пользовательский опыт. Оптимизация интерфейса может сыграть решающую роль в повседневной работе. Тем не менее, такие показатели могут указывать на более сдержанную настройку энергопотребления либо на то, что Poco всё ещё тестирует разные режимы для баланса между производительностью и автономностью.

Согласно данным теста, протестированная версия оснащена 12 ГБ оперативной памяти. Напомним, что Poco F6 предлагался с 8 или 12 ГБ ОЗУ и был основан на Snapdragon 8s Gen 3. Таким образом, в F7 стоит ожидать умеренных улучшений по сравнению с предшественником.

Ранее сообщалось, что Poco F7 получит OLED-дисплей с разрешением 1.5K и пиковой яркостью до 3200 нит — это серьёзный шаг вперёд по сравнению с 2400 нит у F6. Размер экрана также увеличится: с 6.67 до 6.83 дюйма. Основная камера, как ожидается, будет основана на сенсоре Sony LYT-600 с размером 1/1.95 дюйма — таким же, как у iQOO Neo 10.

Цены на устройство пока не раскрыты, но в сети уже можно найти фотографии живого устройства.