Компания OnePlus готовит к релизу новые флагманы серий Ace и номерной линейки, которые должны дебютировать в Китае до конца 2024 года. По слухам, OnePlus 14 на базе Snapdragon 8 Gen 4 (Elite 2) может выйти уже в октябре, а Ace 6 и Ace 6 Pro — в декабре. Тем временем надёжный инсайдер Digital Chat Station поделился ключевыми характеристиками одного из будущих смартфонов серии Ace 6.

По данным источника, один из грядущих смартфонов OnePlus получит плоский дисплей. Учитывая, что акцент делается на производительности, речь, скорее всего, идёт об Ace 6 или Ace 6 Pro. Устройство в настоящее время тестируется с новым кремниевым аккумулятором ёмкостью около 7800 мАч. В качестве процессора будет использоваться чип из серии Snapdragon 8.

Ace 6 и Ace 6 Pro станут преемниками моделей Ace 5 и Ace 5 Pro, которые вышли в декабре 2024 года с чипами Snapdragon 8 Gen 3 и 8 Elite. Соответственно, логично ожидать, что новые устройства получат Snapdragon 8 Elite и 8 Elite 2.

Пока что OnePlus сосредоточена на запуске оставшихся моделей серии Ace 5. В мае в Китае ожидается выход Ace 5 Racing Edition с новым чипом MediaTek Dimensity 9400e, а также Ace 5 Supreme Edition (он же Ace 5 Ultra) с Dimensity 9400 Plus. При этом Ace 5 Ultra, скорее всего, останется эксклюзивом для китайского рынка, тогда как переработанная версия Racing Edition может выйти за пределами Китая под названием OnePlus Nord 5.

Напомним, OnePlus уже выпускала в Индии переработанную версию Ace 5 под названием OnePlus 13R. Таким образом, OnePlus 14R вполне может стать адаптированной версией Ace 6 для индийского рынка.