Nvidia (NVDA.O) и Hewlett Packard Enterprise (HPE.N) объявили во вторник о стратегическом партнерстве с суперкомпьютерным центром Лейбница для создания нового передового суперкомпьютера, использующего чипы следующего поколения от Nvidia. Проект, получивший название Blue Lion, планируется запустить в начале 2027 года. Суперкомпьютер будет оснащён чипами Nvidia «Вера Рубин», что позволит ученым проводить масштабные вычислительные исследования.

Расширение европейских исследований

Заявление о партнерстве было сделано на конференции по суперкомпьютерным технологиям в Гамбурге, Германия. В тот же день Nvidia сообщила, что Национальная лаборатория Лоуренса Беркли в США также планирует внедрить системы на базе этих чипов в следующем году. Кроме того, компания объявила, что суперкомпьютер Jupiter, используемый в немецком исследовательском центре Forschungszentrum Julich, стал самой быстрой системой в Европе благодаря использованию её чипов.

Эти соглашения подчеркивают усилия европейских институтов конкурировать с американскими лидерами в области суперкомпьютеров, применяемых в таких сферах, как биотехнологии и климатические исследования. Еще задолго до того, как Nvidia стала лидером в области искусственного интеллекта, компания активно продвигала использование своих чипов для ускорения сложных научных расчетов — например, моделирования изменения климата, требующих огромных вычислительных ресурсов и времени.

Модель «Климат в бутылке»

В настоящее время Nvidia работает над интеграцией искусственного интеллекта для решения научных задач. Компания представила новую модель ИИ под названием «Климат в бутылке», которая позволяет ученым вводить начальные условия — например, температуру поверхности моря — и получать прогнозы на 10-30 лет вперед. Такой подход сочетает классическую физику с возможностями ИИ для моделирования турбулентных атмосферных потоков и анализа множества сценариев с высокой детализацией.