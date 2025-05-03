LG Display только что осуществила то, за чем индустрия дисплеев гналась годами. Это первая компания, которая начала массовое производство синих фосфоресцирующих OLED-панелей. Это большое событие, потому что синий цвет всегда был недостающим элементом в том, что было названо «мечтой OLED» — дисплее, который использует энергоэффективную фосфоресценцию для красного, зеленого и синего цветов.

Прорыв последовал за восемью месяцами разработки совместно с Universal Display Corporation (UDC), и новая панель будет представлена публике на выставке SID Display Week 2025 в Сан-Хосе.

Интересно, что многие ожидали, что Samsung станет первой компанией, которая внедрит синюю фосфоресценцию и выведет её на рынок в будущих складных устройствах, таких как Galaxy Z Fold 7 или Flip 7. Но именно LG добилась этого первой.

Вот почему это важно. В то время как красные и зеленые фосфоресцирующие материалы существуют уже много лет и используются в современных OLED-дисплеях из-за их высокой эффективности и низкого энергопотребления, синий цвет оставался постоянной проблемой. Синий свет имеет более короткую длину волны и более высокую энергию, что значительно усложняет управление. Существующие OLED-панели используют синюю флуоресценцию, которая более стабильна, но невероятно неэффективна, достигая максимума в 25% эффективности излучения света.

Новый подход LG представляет собой гибридную структуру «двойного стека тандема». Нижний слой по-прежнему использует синюю флуоресценцию для долговечности, но теперь он сочетается с синим фосфоресцирующим слоем сверху. Такая конструкция сокращает потребление энергии примерно на 15 процентов, не жертвуя при этом стабильностью или сроком службы. В мире смартфонов, планшетов и гаджетов на базе искусственного интеллекта, потребляющих много энергии, это не просто впечатляет — это важно.

Это достижение во многом опирается на технологию PHOLED от UDC, которая основана на металлоорганических соединениях с тяжелыми металлами, такими как иридий. Эти материалы позволяют панели использовать как синглетные, так и триплетные экситоны, что означает извлечение гораздо большего количества света из того же объема энергии с эффективностью близкой к 100 процентам.

Преимущества выходят за рамки простого снижения энергопотребления. Эти новые панели могут обеспечить более яркие экраны, более долговечные батареи и потенциально более тонкие устройства. LG заявляет, что технология нацелена на малые и средние дисплеи, что на данный момент означает смартфоны и планшеты, но есть явный потенциал для носимых устройств, складных ПК с искусственным интеллектом и даже гарнитур AR или VR.

Синий фосфоресцирующий OLED был самой сложной задачей в технологии дисплеев. Теперь с решением LG мечта об OLED больше не просто концепция — она реальна и скоро появится на рынке.