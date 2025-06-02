Компания Honor готовит к запуску новый складной флагман Magic V5, и смартфон уже прошёл сертификацию CMIIT в Китае. Устройство с номером модели MHB-AN10, судя по утечкам, получит аккумулятор минимальной ёмкостью 5950 мАч, что, как ожидается, соответствует типичной ёмкости 6100 мАч.

Если эти данные подтвердятся, Magic V5 станет обладателем батареи на 20% больше по сравнению с предыдущей моделью, которая уже считалась одной из самых «долгоиграющих» среди складных смартфонов.

Кроме того, новинка обойдёт по этому параметру и готовящийся к релизу vivo X Fold5, у которого ожидается аккумулятор на 6000 мАч. Согласно комментариям инсайдера, Magic V5 предложит на 100 мАч больше, чем vivo.

Рост ёмкости аккумулятора неудивителен, учитывая, что всё больше китайских производителей переходят на кремний-углеродные (Si/C) ячейки, обеспечивающие большую плотность энергии без увеличения объёма. При этом Honor, по слухам, сумеет сохранить тонкий корпус: устройство будет тоньше 9 мм в сложенном виде. Это ощутимое улучшение по сравнению с Magic V3, толщина которого составляла 9,2 мм.

Официальных подробностей от Honor пока не поступало, но, судя по утечкам, Magic V5 может стать одним из самых сбалансированных складных смартфонов на рынке — с акцентом как на автономность, так и на портативность.