Новое поколение топовых смартфонов может стать не только мощнее, но и ощутимо дороже. Согласно свежей утечке от авторитетного инсайдера Digital Chat Station, производители готовят устройства с чипами Snapdragon 8 Elite 2 и Dimensity 9500, которые могут получить до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища.

Гонка за ИИ-производительностью — и рост требований к железу

По данным DCS, новые чипсеты обеспечат ИИ-производительность в 2 раза выше, чем у предыдущих моделей. Так, Snapdragon 8 Elite 2 якобы способен обрабатывать до 100 TOPS (триллионов операций в секунду) — это уровень, на который ещё недавно выходили только специализированные ускорители в ноутбуках и серверах.

Чтобы раскрыть потенциал таких чипов, производители, по словам инсайдера, снова начинают смотреть в сторону конфигураций с 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти — несмотря на то, что подобные варианты практически исчезли с рынка в прошлом году из-за роста цен на компоненты.

Цены снова пойдут вверх?

Хотя Digital Chat Station напрямую не говорит о повышении цен, логика подсказывает обратное: рост объёмов оперативной и встроенной памяти неизбежно приведёт к увеличению себестоимости. А это значит, что флагманские смартфоны 2025 года могут подорожать — особенно версии с максимальными характеристиками.

Geekbench уже даёт понять, на что способны новые флагманы

Согласно утечкам, Snapdragon 8 Elite 2 набирает более 4 000 баллов в однопоточном тесте Geekbench 6 и свыше 11 000 — в многопоточном. Dimensity 9500 тоже не отстаёт: около 3 900 баллов в «сингле» и больше 11 000 — в «мульти». Это ставит оба чипа вровень с процессорами уровня Apple M-серии и даже с некоторыми ноутбучными CPU.

Итог: флагманы 2025 года станут по-настоящему ПК в кармане

Если информация подтвердится, мы увидим возвращение ультимативных конфигураций, которые обеспечат не просто многозадачность, а полноценную работу с ИИ-приложениями прямо на устройстве. Правда, за такой мобильный «суперкомпьютер» придётся заплатить больше.