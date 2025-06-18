Компания Canon, знаменитая своими цифровыми фотоаппаратами, планирует расширить сферу деятельности и выйти на автомобильный рынок. Недавно они анонсировали разработку SPAD-сенсора, который призван стать «глазами» для автоматизированных систем помощи водителю. В отличие от привычных CMOS-датчиков, новая технология позволяет эффективно воспринимать окружающую обстановку даже при слабом освещении.

В основе разработки лежит однофотонный лавинный диод (SPAD). Ключевое различие с матрицами на основе комплементарных металлооксидных полупроводников (CMOS) заключается в том, что SPAD-сенсор не определяет интенсивность света, накопленную за период времени, а регистрирует отдельные фотоны, преобразуя их в электрические сигналы для формирования изображения.

Хотя SPAD-матрицы чаще применяются в системах видеонаблюдения, Canon решил адаптировать эту технологию для автомобильной промышленности, поскольку она демонстрирует превосходные характеристики в условиях низкой освещенности. По заявлениям представителей Canon, датчик способен идентифицировать пешехода на дистанции 120 метров даже в абсолютно темную ночь.

Работа над сенсором велась достаточно долго, и ранние прототипы отличались значительным энергопотреблением и низкой скоростью обработки данных. Современная версия, по словам разработчиков, в четыре раза превосходит по энергоэффективности прототип, созданный три года назад.

Старт серийного производства датчика намечен на 2031 год, но информация о сотрудничестве с конкретными автопроизводителями и планах по интеграции пока не разглашается.