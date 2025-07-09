АО «Аналитический центр» представил на стенде Ростеха в рамках выставки Иннопром–2025 биометрический терминал, созданный в рамках цифрового проекта «Карта Родина». Разработка предназначена для удалённой идентификации иностранных граждан, планирующих поездку в Россию, и в будущем — для получения государственных услуг.

Биометрия за рубежом — по закону и с комфортом

Международная промышленная выставка Иннопром проходит с 7 по 10 июля 2025 года в Екатеринбурге. На стенде госкорпорации Ростех представлен биометрический терминал, разработанный АО «Аналитический центр» совместно с Россотрудничеством и агентством ТАСС. Он стал частью проекта «Карта Родина», ориентированного на упрощение идентификации российских и иностранных граждан в соответствии с российским законодательством.

Устройства установят в удостоверяющих центрах «Основание» — дочерней структуре АО «Аналитический центр» — в Армении, Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане. Там иностранцы, планирующие въезд в Россию, смогут заранее сдать биометрические данные и получить SIM-карту, как того требует российский закон от 1 июня 2024 года. Это упростит и ускорит въезд, снижая административную нагрузку.

В перспективе функциональность терминалов расширят: через них можно будет оформлять документы, получать государственные и коммерческие услуги.





Технологии идентификации и цифровая безопасность

Передача данных с биометрических терминалов осуществляется по защищённым каналам связи, сертифицированным по стандартам российских регулирующих ведомств. В основе — технологии распознавания лица, дактилоскопии и голосовой идентификации. Также рассматриваются сканирование радужки и сетчатки глаза, а также венозного рисунка ладони.

Проект позиционируется как уникальный шаг к цифровой интеграции: он позволяет обеспечить юридическую и технологическую прозрачность, соблюдая при этом все требования законодательства.





Электронные подписи и развитие инфраструктуры

В рамках проекта «Карта Родина» удостоверяющий центр «Основание» начал выдачу квалифицированных электронных подписей (КЭП) гражданам России, проживающим за рубежом. Эта услуга уже доступна в Армении, Узбекистане, Казахстане и Кыргызстане. С помощью КЭП можно дистанционно подписывать документы, открывать банковские счета, заключать сделки с имуществом в России и пользоваться госуслугами.

До конца 2025 года планируется открыть удостоверяющие центры ещё более чем в 10 странах.





«Карта Родина» — цифровой сервис за пределами страны

«Карта Родина» — это интегрированный цифровой проект, направленный на поддержку российских граждан в других странах, а также на упрощение процедур для иностранцев, посещающих Россию. В ближайшем будущем появится мобильное приложение с доступом к основным государственным и коммерческим услугам и информацией для решения жизненных ситуаций: от переезда до туристических поездок.

АО «Аналитический центр» (удостоверяющий центр «Основание») входит в группу компаний Ростех, имеет статус аккредитованного удостоверяющего центра и доверенного лица УЦ ФНС России. Центр уполномочен на выдачу усиленных квалифицированных электронных подписей в соответствии с Постановлением Правительства № 1418 от 23 октября 2024 года.