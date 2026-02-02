Компания Apple обновила инструмент онлайн-конфигурации для компьютеров Mac на своём официальном сайте. Главным изменением стал переход от выбора готовых предустановленных комплектаций к пошаговой сборке, где пользователи могут независимо выбирать цвет корпуса, тип дисплея, процессор, объём оперативной памяти и накопителя, а даже адаптер питания. Обновлённый конфигуратор также впервые позволяет добавить в заказ предустановленные профессиональные приложения, такие как Final Cut Pro или Logic Pro, что раньше требовало отдельной покупки после получения устройства.

Аналитики рассматривают это обновление как косвенное подтверждение скорого анонса новых MacBook Pro на базе чипов M5 Pro и M5 Max. По данным издания MacWorld, ожидается, что Apple предложит большую гибкость при выборе конфигураций процессоров, включая возможность варьировать количество ядер CPU и GPU, что и объясняет переход на более детализированную систему сборки на сайте. Инсайдер Марк Гурман из Bloomberg в своих последних материалах также указывает, что презентация обновлённых MacBook Pro может состояться в феврале-марте 2026 года одновременно с выходом обновления macOS 26.3.

Онлайн-конфигуратор уже доступен для моделей MacBook Air, MacBook Pro, Mac Studio и Mac Pro. Помимо аппаратных опций, пользователи могут выбрать предустановленную локализацию клавиатуры, расширенную гарантию AppleCare+ и аксессуары. Обновление инструмента позволит Apple эффективнее управлять складскими запасами, сократив количество готовых конфигураций, и точнее отвечать на запросы профессиональной аудитории, для которых кастомизация железа имеет критическое значение. Официальный анонс новых MacBook Pro с чипами M5 ожидается в ближайшие недели.