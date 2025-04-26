В марте 2025 года компания Xiaomi представила планшеты Pad 7 и Pad 7 Pro. Однако тогда производитель не раскрыл, сколько лет программной поддержки получит каждая модель. Теперь ситуация прояснилась, и разница между устройствами оказалась неожиданной.

На днях обе модели были добавлены в раздел Product Security Center на официальном сайте Xiaomi. Благодаря этому стало известно, сколько обновлений получит каждый планшет. Как оказалось, более дорогой Pad 7 Pro будет поддерживаться существенно меньше, чем базовый Pad 7.

Xiaomi Pad 7 Pro получит только два обновления Android

Несмотря на то что Pad 7 Pro оснащён мощным процессором Snapdragon 8s Gen 3 и стоит дороже, Xiaomi обещает для него лишь два крупных обновления Android — до версии Android 17. Кроме того, планшет будет получать патчи безопасности только до 2028 года.

В то же время более доступный Pad 7 выглядит значительно выгоднее. Он получит сразу четыре основных обновления — вплоть до Android 19. Более того, срок поддержки обновлений безопасности для Pad 7 продлится до 2031 года.

Сравнение сроков поддержки Pad 7 и Pad 7 Pro

Иными словами, Xiaomi Pad 7 будет получать обновления системы в течение четырёх лет, а патчи безопасности — в течение шести лет. В то время как Pad 7 Pro ограничится лишь двумя годами обновлений системы и тремя годами патчей безопасности.

Почему более премиальная модель получает меньший срок поддержки, пока непонятно. В случае появления официальных комментариев от Xiaomi мы обязательно дополним эту статью.

Основные характеристики планшетов

Напомним, что обе модели впервые дебютировали в Китае в октябре 2024 года. Они получили 11,2-дюймовые дисплеи с разрешением 3.2K, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью до 800 нит. При этом соотношение сторон составляет 3:2.

Что касается базового Pad 7, он оснащён процессором Snapdragon 7+ Gen 3. Устройство также предлагает фронтальную камеру на 8 Мп, основную на 13 Мп, поддержку Wi-Fi 6E и батарею на 8850 мАч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт.

Pad 7 Pro в свою очередь получил более производительный Snapdragon 8s Gen 3. Он отличается фронтальной камерой на 32 Мп, основной камерой на 50 Мп, поддержкой Wi-Fi 7 и более быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Однако ёмкость аккумулятора осталась прежней — 8850 мАч.