Накануне официальной презентации, которая состоится 22 мая 2025 года, Xiaomi раскрыла ключевые характеристики своего нового флагманского планшета Xiaomi Pad 7 Ultra. Новинка станет частью большого анонса, в рамках которого также ожидается релиз смартфона Xiaomi 15S Pro.

Фирменный чип и топовые характеристики

На официальной странице Xiaomi в Weibo опубликованы тизеры, подтверждающие, что Xiaomi Pad 7 Ultra будет оснащён разработанным внутри компании процессором XRING O1. Ранее этот чип уже был замечен в базе данных Geekbench. Таким образом, планшет станет одним из первых устройств, демонстрирующих возможности нового фирменного чипсета.

Среди других подтверждённых характеристик — большой 14-дюймовый OLED-дисплей с ультратонкими рамками толщиной 3,95 мм. За автономность отвечает внушительная батарея на 12 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Тонкий корпус и премиальный дизайн

Несмотря на внушительную ёмкость аккумулятора, корпус устройства имеет толщину всего 5,1 мм, а весит планшет 609 граммов. Корпус выполнен с использованием усиленной металлической конструкции, что повышает его прочность. Также подтверждено наличие новой клавиатуры из магниевого сплава, которая будет доступна в комплекте.

Xiaomi Pad 7 Ultra будет доступен как минимум в двух цветах: чёрном и светло-голубом. К чёрной версии будет прилагаться чёрная клавиатура, а к голубой — белая.

Анонс уже завтра

Ожидается, что Xiaomi представит все подробности о новинке во время мероприятия 22 мая. Мы продолжим следить за новостями и обязательно расскажем обо всех деталях после официального релиза.