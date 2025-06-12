В России появился планшет Honor Pad X9a с поддержкой LTE

В России начались продажи планшета Honor Pad X9a с поддержкой LTE. Данное устройство отличается крупным дисплеем с высоким качеством изображения и четырьмя динамиками, обеспечивающими эффект объемного звучания. Первые покупатели смогут воспользоваться специальными скидками и получить приятные бонусы.

Honor Pad X9a оборудован 11,5-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2508×1504, частотой обновления кадров 120 Гц и пиковой яркостью 400 нит. Звуковое сопровождение обеспечивается четырьмя динамиками с фирменной технологией пространственного звучания. Планшет работает на базе Android 15 с пользовательским интерфейсом MagicOS 9.0, поддерживает многооконный режим и запатентованные функции обмена данными между устройствами Honor. В приложении «Заметки» реализована возможность голосового ввода и распознавания математических формул, написанных от руки.

В основе аппаратной части лежит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 685. Конфигурация включает 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью увеличения с помощью карт памяти. Автономную работу обеспечивает аккумулятор емкостью 8300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 35 Вт. Благодаря наличию LTE-модуля, планшет можно использовать без подключения к сети Wi-Fi.

Honor Pad X9a (LTE) уже доступен для приобретения: стандартная комплектация с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти стоит 28 990 руб., а версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти предлагается за 30 990 руб.