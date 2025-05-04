Согласно информации от WinFuture, на мероприятии Surface, запланированном на 6 мая, Microsoft представит два новых компактных устройства в своих линейках Surface Pro и Surface Laptop. Важно отметить, что эти меньшие варианты не являются новым поколением, а скорее расширяют существующие модели Surface Pro 11 и Surface Laptop 7. Технические характеристики, цены и доступность пока остаются неизвестными, но ожидается, что Microsoft предоставит больше информации во вторник.

Microsoft предлагает широкий ассортимент устройств Surface для различных сценариев использования. Семейство Surface Pro включает в себя планшеты 2-в-1, которые могут функционировать как планшет и ноутбук с съемной клавиатурой (приобретается отдельно). Серия Surface Laptop придерживается традиционного форм-фактора раскладного ноутбука.

С июня 2024 года Microsoft представила линейки Surface Laptop 7 (в размерах 15 и 13,8 дюймов) и Surface Pro 11 (13 дюймов), изначально оснащенные чипами Snapdragon X от Qualcomm для массового рынка. Позже появились варианты с процессорами Lunar Lake от Intel, ориентированные на бизнес-пользователей.

Сообщается, что Microsoft расширяет линейку продуктов компактной версией Surface Pro 11 с диагональю экрана 12 дюймов. Ожидается использование LCD панели PixelSense Flow (вероятно, IPS), хотя частота обновления пока не уточняется. Под капотом будет находиться SoC Snapdragon X Plus X1P-42-100 с восемью ядрами Oryon и NPU на базе Hexagon с производительностью до 45 TOPS.

SoC будет сочетаться с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x (вероятно, с частотой 8448 MT/с), которая не подлежит расширению. Ожидается наличие вариантов хранения объемом 256 ГБ и 512 ГБ на основе UFS, которые также нельзя будет обновить. Microsoft заявляет о времени автономной работы до 16 часов при воспроизведении видео, однако реальное время работы может отличаться. В утекших пресс-слайдах упоминаются только два порта USB Type-C для передачи данных, зарядки и подключения внешних дисплеев.

Аналогично, линейка Surface Laptop 7 будет дополнена новым вариантом с диагональю экрана в 13 дюймов, который станет дополнением к существующим моделям на 13,8 и 15 дюймов. Дисплей также будет выполнен на основе LCD-панели PixelSense Flow, но частота обновления была снижена с 120 Гц до 60 Гц. Как и новая модель Surface Pro, это устройство будет использовать тот же SoC Snapdragon X Plus X1P-42-100 от Qualcomm с аналогичными характеристиками: 16 ГБ оперативной памяти и варианты хранения на базе UFS объемом в 256 ГБ или 512 ГБ.

Ожидается использование клавиатуры типа «Island-style» со стеклянным трекпадом. Вход в систему Windows Hello будет упрощен благодаря встроенному сканеру отпечатков пальцев рядом с клавиатурой. Выбор портов довольно ограничен: два порта USB 3.2 Type-C, один порт USB Type-A и разъем для наушников диаметром 3,5 мм; отсутствует порт Surface Connect.