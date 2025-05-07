Microsoft анонсировала два новых устройства в линейке Surface Copilot+ — ноутбук Surface Laptop 13 дюймов и планшет Surface Pro 12 дюймов. Новинки были официально представлены через каналы Microsoft и подтверждены Qualcomm. Оба устройства работают на процессоре Snapdragon X Plus и предлагают улучшения Windows 11 с акцентом на ИИ-функции.

Surface Laptop 13: классическая форма с новой начинкой

Surface Laptop 13 сохраняет классический форм-фактор, но получает серьёзный апгрейд внутри. Он оснащён 13-дюймовым экраном PixelSense с разрешением 1920×1280 пикселей, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопителем до 512 ГБ.

Производительность обеспечивает 8-ядерный чип Snapdragon X Plus, способный не только справляться с повседневными задачами, но и активировать встроенные функции искусственного интеллекта. Microsoft заявляет до 23 часов воспроизведения видео или до 16 часов веб-сёрфинга без подзарядки. Устройство также получило сменный накопитель, что повышает его надёжность в долгосрочной перспективе.

Surface Pro 12: компактный планшет с серьёзной производительностью

Surface Pro 12 возвращает концепцию мощного, но компактного планшета. Он оснащён 12-дюймовым экраном PixelSense LCD с разрешением 2196 × 1464 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

Устройство использует тот же чип Snapdragon X Plus и 16 ГБ оперативной памяти, как и ноутбук. В комплект не входит клавиатура, которая продаётся отдельно примерно за 12 500 рупий. Также предусмотрено магнитное крепление для стилуса. Благодаря бесшумному корпусу без вентилятора и энергоэффективному процессору, планшет обеспечивает до 12 часов автономной работы при обычном использовании.

Дата выхода и цены

Обе модели — Surface Laptop 13 и Surface Pro 12 — уже доступны для предзаказа в Индии, а старт продаж намечен на 15 июля 2025 года. Местные цены пока не раскрыты. В США Surface Pro 12 оценивается в $799, а Surface Laptop 13 — от $899.