Red Magic анонсировал игровой планшет Gaming Tablet 3 Pro с эмулятором ПК-игр

Компания Red Magic представила свой новый компактный игровой планшет, Gaming Tablet 3 Pro, способный запускать как Android, так и Windows-игры. Помимо мощной аппаратной начинки, устройство выделяется относительно небольшими размерами и внушительным объемом памяти в максимальной комплектации.

Планшет оснащен 9,06-дюймовым OLED-экраном. Благодаря тонким рамкам, дисплей занимает 90,1% передней панели. Разрешение экрана составляет 1504×2400 пикселей, частота обновления достигает 165 Гц (ШИМ 5280 Гц), пиковая яркость – 1600 нит, а время отклика не превышает 1 мс.

В основе Gaming Tablet 3 Pro лежит процессор Snapdragon 8 Elite, дополненный сопроцессором Red Core R3 Pro, который отвечает за оптимизацию графики в играх, включая улучшение разрешения и повышение частоты кадров. Конфигурация памяти включает до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5T и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.1 Pro.

Для обеспечения стабильной работы при длительных игровых сессиях используется система охлаждения ICE 3.0, включающая многослойную испарительную камеру, технологию Liquid Metal 2.0 и компактный вентилятор.

Планшет работает под управлением Red Magic OS 10.5 с технологией Cube Game Engine, оптимизирующей частоту кадров в поддерживаемых играх, и эмулятором для запуска Windows-игр. К другим особенностям относятся аккумулятор емкостью 8200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт, контроллер Synaptics S3930 с частотой опроса 2000 Гц, стереодинамики, чип NFC и сканер отпечатков пальцев.

Кроме того, устройство может принимать звонки при подключении к смартфону и поддерживает проводную и беспроводную трансляцию экрана с минимальной задержкой. Red Magic Gaming Tablet 3 Pro уже поступил в продажу в черном и сером цветах.

Цены зависят от объема памяти: