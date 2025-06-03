Red Magic официально подтвердила запуск своего нового игрового планшета Red Magic Gaming Tablet 3 Pro — он будет представлен в Китае уже 11 июня. Устройство с модельным номером NP05J уже прошло сертификацию 3C и засветилось в бенчмарке Geekbench, раскрыв ключевые технические характеристики.

Согласно базе данных 3C, планшет получит поддержку быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Geekbench, в свою очередь, подтвердил наличие чипсета Snapdragon 8 Elite Leading Version с тактовой частотой до 4.32 ГГц — тот же самый, что и в недавно анонсированном Red Magic 10S Pro. Планшет работает на Android 15 и имеет 24 ГБ оперативной памяти.

В тестах производительности Geekbench 6 Red Magic Gaming Tablet 3 Pro набрал 2654 балла в одноядерном тесте и 8037 баллов в многоядерном, что подтверждает его высокий уровень вычислительной мощности.

Слухи также сообщают, что новинка получит 9-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2400 × 1504 пикселей, а за автономность будет отвечать батарея ёмкостью 8240 мАч. Как и положено геймерскому устройству, планшет будет оснащён встроенным активным вентилятором охлаждения, что должно обеспечить стабильную производительность даже под высокой нагрузкой.

Red Magic Gaming Tablet 3 Pro будет конкурировать в Китае с Lenovo Legion Y700 (Gen 4), также построенным на Snapdragon 8 Elite, а также с ожидаемым игровым планшетом Redmi на базе Dimensity 9400 Plus, который выйдет в том же месяце.