Задолго до анонса Infinix XPAD GT, в интернете начали циркулировать предварительные данные о спецификациях готовящейся новинки в рамках геймерской линейки бренда. Параллельно, источники изнутри компании опубликовали рендер высокого разрешения, позволяющий оценить вероятный внешний вид устройства.

Согласно информации, полученной из неофициальных каналов, аппарат будет функционировать на основе чипсета Qualcomm Snapdragon 888 и получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Дисплей устройства будет обладать частотой обновления 144 Гц, а аккумулятор – емкостью 10 000 мАч. Дополнительно, в утечке информации фигурирует аудиосистема, состоящая из восьми динамиков, а также поддержка функций интеллектуального помощника Folax.

Помимо планшета, компания, как утверждается, разрабатывает игровой смартфон GT 30 Pro, оснащенный чипом Dimensity 8350 с улучшенной системой охлаждения, а также TWS-наушники GT Buds с функцией активного шумоподавления, полноразмерные наушники ZCLIP, кулер для телефонов и портативное зарядное устройство GT Power Bank. Информация о дате анонса и стоимости этих продуктов производителем пока не разглашается.