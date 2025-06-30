Ожидается, что Samsung Galaxy Tab S11 Ultra станет преемником в линейке топовых планшетов Samsung. Новинка прошла проверку производительности в Geekbench, и результаты тестов раскрывают как мощность устройства, так и некоторые его особенности.

В бенчмарке Galaxy Tab S11 Ultra с номером модели SM-X936B показал результат в 2 675 баллов в одноядерном тесте и 8 039 баллов в многоядерном. Скриншот теста также указывает на наличие 12 ГБ оперативной памяти, операционную систему Android 16 и процессор MediaTek Dimensity 9400+ с конфигурацией ядер «1+3+4», работающих на частотах 3,73 ГГц, 3,3 ГГц и 2,4 ГГц соответственно.

Согласно предварительным данным, планшет будет оснащен 14,8-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2,9K. Емкость аккумуляторной батареи составит 11 373 мАч.

Точная дата выхода планшета в продажу пока не известна. Предположительно, анонс устройства состоится в сентябре или октябре.



