Компания Honor готовится к крупной презентации, на которой покажет сразу два новых устройства: складной флагман Magic V5 и премиальный планшет MagicPad 3.

Magic V5 может выйти раньше Galaxy Z Fold 7 — но только в Китае

Honor подтвердила, что представит складной смартфон Magic V5 2 июля. Это устройство должно стать прямым конкурентом Galaxy Z Fold 7 от Samsung. Однако Magic V5 будет анонсирован исключительно для китайского рынка, так что реальной глобальной конкуренции у корейского флагмана может и не быть.

MagicPad 3 станет самым тонким и мощным планшетом Honor

Вместе со складным смартфоном Honor покажет и новую версию своего планшета — MagicPad 3. Одной из главных особенностей устройства станет толщина — всего 5,79 мм. Это даже на 0,1 мм тоньше, чем у сверхтонкого Galaxy S25 Edge.

Однако не только этим MagicPad 3 собирается удивить. По словам главы подразделения планшетов и IoT-устройств Honor, новинка получит «самую ёмкую батарею в индустрии». Ранее сообщалось, что ёмкость аккумулятора составит внушительные 12 450 мА·ч.

Уникальный дисплей и топовая начинка

Планшет получит 13,3-дюймовый LCD-дисплей Oasis с защитой зрения, который будет построен на технологии двойных DDIC-драйверов. Это обеспечит высокое разрешение и повышенную частоту обновления — параметры, редкие для LCD-экранов такого класса.

Среди других характеристик ожидаются чипсет Snapdragon 8 Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенного хранилища. Также упоминается поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Дизайн и цвета

Honor уже опубликовала первые официальные изображения MagicPad 3 в версии Floating Gold. Также ожидаются два других цвета — Starry Gray и Moon Shadow White.

Цены и доступность

MagicPad 3 станет самым продвинутым планшетом Honor, а значит, и самым дорогим. Учитывая это, глобальная версия может оказаться ещё дороже китайской.