Учёные NASA совместно с японским университетом Toho провели масштабное моделирование с использованием суперкомпьютеров и рассчитали, когда на Земле перестанет быть возможна жизнь. И хотя полный «конец света» наступит нескоро — речь идёт о миллиардах лет, — условия для человеческой жизни станут критическими значительно раньше, чем мы думали.

Когда исчезнет вся жизнь?

Согласно расчётам, последний шанс для жизни на Земле закончится примерно в году 1 000 002 021. Причина — неизбежная эволюция Солнца. С возрастом оно станет горячее, увеличится в размерах и буквально выжжет поверхность планеты. Температуры станут настолько экстремальными, что не выживут даже микроорганизмы, устойчивые к радиации и кипятку.

Люди вымрут намного раньше

Для человечества всё обстоит гораздо печальнее. По мере нагрева Солнца:

Сильно изменится атмосфера — упадёт уровень кислорода

— упадёт уровень кислорода Вырастет глобальная температура

Ухудшится качество воздуха

Возрастёт влияние солнечных бурь и выбросов корональной массы на магнитное поле Земли

Все эти эффекты уже начали ощущаться. Интенсивность солнечных штормов растёт, а глобальное потепление — вызванное деятельностью человека — только ускоряет процесс. Исследование предполагает, что условия на планете станут непригодными для жизни человека задолго до «космической даты конца».

Жизнь не исчезнет внезапно — она угаснет постепенно

Учёные подчёркивают: речь не о внезапной катастрофе, а о медленном, необратимом ухудшении условий. Но даже если это займёт сотни миллионов лет, готовиться нужно уже сейчас.

Что можно сделать?

Некоторые потенциальные решения:

Закрытые автономные экосистемы и искусственные среды обитания

и искусственные среды обитания Колонизация других планет , в первую очередь — Марса

, в первую очередь — Марса Технологии терраформирования и контроля окружающей среды

Программы NASA и SpaceX уже включают в себя долгосрочные планы освоения космоса, рассматривая их как реальный путь к спасению человечества в отдалённом будущем.