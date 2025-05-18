ADA Space вывела первые 12 спутников из будущей сети на 2800 ИИ-устройств.

Китайская компания ADA Space совместно с Zhijiang Laboratory и технопарком Neijang High-Tech Zone запустила в космос первые 12 спутников из запланированной сети из 2800 космических вычислительных аппаратов, сообщает Space News. Эта группировка станет основой орбитального суперкомпьютера, способного обрабатывать данные прямо в космосе без участия наземной инфраструктуры.

Программа получила название Star Compute, а запущенная серия спутников входит в так называемую «Созвездие Трёх Тел» — в честь одноимённого фантастического романа Лю Цысиня. Каждый из спутников оснащён 8-миллиардной ИИ-моделью и способен выполнять до 744 триллионов операций в секунду (TOPS). Суммарная производительность первых 12 аппаратов достигает 5 POPS (пета-операций в секунду). Цель проекта — выйти на мощность 1000 POPS за счёт развертывания всех 2800 спутников.

Для связи между собой спутники используют лазерные каналы со скоростью до 100 Гбит/с, а общий объём распределённого хранилища составляет 30 ТБ. Помимо вычислений, аппараты несут научные инструменты, включая рентгеновский поляриметр для регистрации гамма-всплесков и других кратковременных космических событий.

ADA Space отмечает, что спутники также могут создавать цифровые 3D-двойники Земли, что открывает возможности для экстренного реагирования, туризма и игровых проектов.

По данным South China Morning Post, менее 10 % данных, собираемых традиционными спутниками, в итоге передаётся на Землю из-за ограничений каналов связи и пропускной способности. Новый подход позволяет обрабатывать информацию на месте, сокращая задержки, снижая потребление энергии и углеродный след — благодаря солнечному питанию и рассеиванию тепла в открытый космос. Астроном и историк космонавтики Джонатан Макдауэлл из Гарвардского университета считает, что аналогичные проекты могут в будущем реализовать США и ЕС.