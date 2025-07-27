Компания Northrop Grumman успешно протестировала двигатель второй ступени ракеты Mars Ascent Vehicle (MAV). Этот аппарат станет первым в истории, который совершит запуск с поверхности другой планеты. MAV играет важнейшую роль в международной программе по возврату марсианских образцов на Землю.

Программа Mars Sample Return является одной из самых масштабных за всю историю освоения космоса. В настоящее время марсоход Perseverance занимается сбором образцов почвы и горных пород, помещая их в герметичные контейнеры. В будущем специализированный ровер заберет эти контейнеры и доставит их на стартовую площадку, где роботизированная рука перенесет образцы в MAV.

Ракета, имеющая высоту около трех метров и массу 450 кг, состоит из двух ступеней. После старта она должна достичь скорости 4 км/с всего за десять минут и вывести капсулу с образцами на околомарсианскую орбиту. Там ее захватит другой космический аппарат для последующей отправки на Землю.

На испытательном полигоне в Мэриленде инженеры провели испытания второй ступени MAV с использованием нового типа ракетного топлива. Ожидается, что топливо будет состоять из перхлората аммония с добавлением алюминиевого порошка в полимерном связующем.



