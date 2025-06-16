После многих лет работы без рекламы, WhatsApp официально подтвердил: реклама появится в приложении. Это первый крупный шаг в сторону монетизации сервиса, которым ежедневно пользуются миллиарды людей по всему миру. Но есть нюанс — реклама будет показываться не в чатах, а в разделе «Статус».

Реклама в «Статусе» и персонализация по региону

Механизм показа рекламы будет схож с тем, что давно используется в Instagram* Stories. Пользователи увидят объявления после того, как пролистают несколько обновлений «Статуса». Согласно заявлению компании, таргетинг будет основываться на таких сигналах, как страна или город пользователя, язык интерфейса, подписки на Каналы, а также история взаимодействия с другими рекламами.

WhatsApp подчёркивает, что не будет использовать личную информацию, такую как номера телефонов, сообщения, звонки и группы. Однако если аккаунт WhatsApp привязан к Meta* Account Center, предпочтения пользователя из центра учтутся при подборе рекламы.

Монетизация Каналов и платные подписки

Кроме показа рекламы, WhatsApp позволяет компаниям и авторам продвигать свои Каналы — аналог телеграм-каналов. В разделе Discover (Обзор) начнёт отображаться продвигаемый контент. Более того, избранные создатели контента и бренды смогут предлагать платную подписку для доступа к эксклюзивным обновлениям в своих Каналах. Оплата будет проходить через магазины приложений.

Такой шаг логичен с учётом масштабов использования новых функций: по данным Meta*, ежедневно более 1,5 миллиарда человек пользуются «Статусом» и «Каналами».

До этого WhatsApp приносил доход в основном через платформу WhatsApp Business и рекламу с переходом в чаты («click-to-WhatsApp»). В последних квартальных отчётах Meta* неоднократно подчёркивала, что эти направления быстро растут.

Вице-президент по продукту WhatsApp, Элис Ньютон Рекс, прокомментировала изменения так:

«Новые рекламные инструменты и платные функции стали естественным продолжением, поскольку бизнес уже активно использует WhatsApp для прямого взаимодействия с пользователями. Мы видим, что это то, чего и сами компании всё чаще от нас ожидают».

Когда ждать нововведения

Реклама и новые функции начнут постепенно появляться во всех регионах в ближайшие месяцы. Это заметное изменение в стратегии WhatsApp, которое может повлиять на восприятие приложения как «чистого и приватного», но одновременно откроет новые возможности для бизнеса и создателей контента.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.