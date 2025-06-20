В последней бета-версии Telegram для iOS появилась интересная функция, облегчающая координацию в групповых и рабочих чатах, но применимую и в личных целях.

Авторы Telegram-канала Beta Info первыми заметили в сборке 11.13 (30945) возможность создавать списки дел. Эта опция теперь доступна в меню прикреплений, а также через контекстное меню выделенного текста.

Списки, ограниченные 30 пунктами, идеально подходят для совместной работы: можно предоставить другим участникам право добавлять задачи и отмечать их выполнение. При завершении задачи рядом с соответствующей отметкой будет отображаться аватар выполнившего ее пользователя. Ничто не мешает применять эту функцию для создания списка покупок в «Избранном» или для других личных целей.

Дата появления этой функции в стабильной версии приложения пока не объявлена.



