В течение многих лет пользователи Reddit обсуждали, насколько сильно платформа подвержена нашествию ботов. Настолько, что регулярно всплывает теория «мёртвого интернета» — идея о том, что значительная часть онлайн-контента создаётся не людьми, а машинами. Ухудшение качества обсуждений на Reddit — тема, давно вызывающая беспокойство как среди участников, так и в СМИ.

Эксперимент из Цюриха доказал: Reddit легко манипулируется ботами

Недавно исследователи из Цюрихского университета провели масштабный эксперимент на сабреддите r/changemyview. Они опубликовали около 2000 комментариев от имени вымышленных пользователей, созданных искусственным интеллектом. Все комментарии содержали спорные идеи и были написаны в провокационной манере, чтобы проверить, насколько легко можно изменить мнение настоящих участников с помощью «слаженной атаки» ботов.

Эксперимент показал, что Reddit крайне уязвим для подобных манипуляций. Это стало ещё одним доказательством в пользу теории «мёртвого интернета» и серьёзным ударом по репутации платформы.

Reddit ужесточит верификацию пользователей

После того как исследование привлекло внимание, генеральный директор Reddit Стив Хаффман заявил о введении новых мер. В частности, платформа начнёт использовать сторонние сервисы для подтверждения, что пользователь действительно человек. При этом имя предоставлять не потребуется, но в отдельных странах может быть введена проверка возраста.

Таким образом, Reddit планирует бороться с ботами, требуя доказательства «человечности» даже для обычной регистрации.

Пользователи задаются вопросом: а стоит ли оно того?

Многие отмечают, что вместо борьбы с плохим модераторским управлением и падением качества обсуждений, Reddit делает ставку на формальности. С тех пор как платформа отказалась от поддержки сторонних клиентов, ситуация ухудшилась ещё сильнее. Теперь, когда университетское исследование показало, насколько легко Reddit поддаётся манипуляциям, администрация реагирует угрозами в адрес исследователей и усилением контроля над пользователями.

Неудивительно, что всё больше людей задаются вопросом: стоит ли проходить верификацию, чтобы участвовать в дискуссиях, которые всё больше напоминают диалог с ботами?