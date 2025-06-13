Компания Reddit внедряет подробную аналитику комментариев, которая позволит пользователям оценивать влияние своих сообщений. Новый инструмент Comment Insights будет отображать:

Количество просмотров комментария;

комментария; Статистику голосований (соотношение «↑» и «↓»);

(соотношение «↑» и «↓»); Число ответов, репостов и наград.

Кроме того, Reddit добавляет возможность публиковать комментарии как отдельные посты — это упростит обсуждение важных тем.

Новые возможности для пользователей

Черновики комментариев

Сохранение до 20 черновиков в течение 14 дней ;

в течение ; Автосохранение при выходе со страницы;

Пока функция в раннем доступе, её логика может измениться.

Скрытие истории комментариев

Ранее Reddit уже разрешил пользователям убирать свои старые комментарии из публичного профиля.

Эти обновления — часть стратегии Reddit по повышению гибкости общения. Платформа постепенно расширяет инструменты для модераторов и обычных пользователей.