Компания Reddit внедряет подробную аналитику комментариев, которая позволит пользователям оценивать влияние своих сообщений. Новый инструмент Comment Insights будет отображать:
- Количество просмотров комментария;
- Статистику голосований (соотношение «↑» и «↓»);
- Число ответов, репостов и наград.
Кроме того, Reddit добавляет возможность публиковать комментарии как отдельные посты — это упростит обсуждение важных тем.
Новые возможности для пользователей
- Черновики комментариев
- Сохранение до 20 черновиков в течение 14 дней;
- Автосохранение при выходе со страницы;
- Пока функция в раннем доступе, её логика может измениться.
- Скрытие истории комментариев
- Ранее Reddit уже разрешил пользователям убирать свои старые комментарии из публичного профиля.
Эти обновления — часть стратегии Reddit по повышению гибкости общения. Платформа постепенно расширяет инструменты для модераторов и обычных пользователей.
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