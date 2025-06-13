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Компания Reddit внедряет подробную аналитику комментариев, которая позволит пользователям оценивать влияние своих сообщений. Новый инструмент Comment Insights будет отображать:

  • Количество просмотров комментария;
  • Статистику голосований (соотношение «↑» и «↓»);
  • Число ответов, репостов и наград.

Кроме того, Reddit добавляет возможность публиковать комментарии как отдельные посты — это упростит обсуждение важных тем.

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Новые возможности для пользователей

  1. Черновики комментариев
  • Сохранение до 20 черновиков в течение 14 дней;
  • Автосохранение при выходе со страницы;
  • Пока функция в раннем доступе, её логика может измениться.
  1. Скрытие истории комментариев
  • Ранее Reddit уже разрешил пользователям убирать свои старые комментарии из публичного профиля.

Эти обновления — часть стратегии Reddit по повышению гибкости общения. Платформа постепенно расширяет инструменты для модераторов и обычных пользователей.

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