ZTE продолжает развивать свою линейку Blade, и теперь в сети появилась информация о новом бюджетном устройстве — Blade A56. Этот аппарат выходит вслед за недавно представленным Blade A76 и предлагает начальные характеристики.

Смартфон оснащён 6.75-дюймовым IPS LCD-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 90 Гц. В каплевидном вырезе размещена фронтальная камера на 8 МП.

В основе устройства лежит чипсет Unisoc T7200 (также известный как T606), в паре с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Последнюю можно расширить с помощью карты microSD.

Основная камера представлена сенсором на 13 МП и двумя вспомогательными модулями по 0.08 МП. Работает смартфон под управлением Android 15. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Blade A56 будет доступен в цветах Celestial Black и Floating Gold. Информация о цене и сроках поступления в продажу пока не раскрыта.