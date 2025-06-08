Xiaomi выпустила новую золотую версию серии Redmi Note 14, которая впервые появилась в марте 2025 года на модели Redmi Note 14 Pro+. Теперь бренд расширяет ассортимент, представив цветовую гамму Sand Gold для остальных моделей серии Redmi Note 14.

Внутренние характеристики при этом не изменились: все три устройства оснащены высоким 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением около 1,5 тысяч пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Технические особенности:

Redmi Note 14 — тройная камера с разрешением 108 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

— тройная камера с разрешением 108 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Redmi Note 14 4G — камера с разрешением 200 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

— камера с разрешением 200 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Redmi Note 14 Pro (4G и 5G) — также оснащены системами камер с разрешением до 200 Мп.

Производительность обеспечивают разные чипсеты: базовая модель работает на Helio G99 Ultra от MediaTek, а версии Pro используют Helio G100 Ultra (для Note 14 Pro 4G) и Dimensity 7300 Ultra (для Note 14 Pro 5G).

Эти модели были анонсированы для международного рынка, поэтому ожидается, что новая цветовая опция Sand Gold скоро появится и на региональных сайтах. Золотая отделка выглядит более изысканно и добавляет нотку премиальности к популярной линейке Redmi Note от Xiaomi. Цены на новые цветовые версии, скорее всего, останутся без изменений, хотя стоимость может варьироваться в зависимости от региона.