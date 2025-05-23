Смартфоны становятся всё более однотипными, и производителям приходится искать нестандартные решения, чтобы привлечь внимание пользователей. Xiaomi решила выделиться с помощью необычного дизайнерского хода — новый Civi 5 Pro получил не только стильный внешний вид, но и… аромат кофе.

Кофейная эстетика и экологичность

Компания представила в Китае версию смартфона под названием “Iced Americano”, которая источает лёгкий кофейный запах. Задняя панель выполнена из веганской кожи с добавлением переработанной кофейной гущи. Xiaomi подчёркивает, что аромат деликатный и не будет надоедать пользователю. Также модель отличается золотистой металлической рамкой.

Такой дизайн не только оригинален, но и экологичен — переработанные материалы и уникальная текстура придают смартфону особый характер.

Тонкий корпус, сильные селфи и камеры Leica

Как и предыдущие модели серии Civi, новинка отличается компактностью — толщина корпуса составляет всего 7,45 мм (или 7,65 мм с камерой), а весит “кофейная” версия 181 грамм. В центре дисплея находится 50 МП фронтальная камера (f/2.0), а сзади — тройной модуль от Leica:

50 МП основная Light Hunter 800 (f/1.63)

50 МП телеобъектив (60 мм)

12 МП ультраширокий сенсор

Мощная начинка и экран высокого класса

Смартфон оснащён новейшим чипом Snapdragon 8s Gen 4, аккумулятором на 6000 мА·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Экран — 6,55-дюймовый OLED с разрешением 2750 × 1232 пикселя и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает отличную чёткость и плавность изображения.

Цена и доступность

Civi 5 Pro поступил в продажу в Китае 22 мая по стартовой цене 2 999 юаней (~$416). Как и предыдущие устройства серии, модель вряд ли появится за пределами китайского рынка. Тем не менее, идея ароматизированных смартфонов выглядит свежо и может получить развитие в других линейках компании.