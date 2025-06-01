Обновление Xiaomi Mix Fold 5 станет значительным шагом вперёд. Пока неизвестно, будет ли новая модель называться Xiaomi Mix Fold 6 или как-то иначе. Согласно утечке, устройство получит новое соотношение сторон и ряд важных улучшений. Однако конкретные детали изменений пока не раскрываются. Также сообщается, что устройство тестируется с процессором Snapdragon.

Недавние источники указывают, что Xiaomi работает над своим первым трехскладным смартфоном, похожим на Huawei Mate XТ. Ожидается, что он появится в первом квартале 2026 года под кодовым названием “Zhuque” и номером модели 26013VP46C. Пока неясно, будет ли этот трехскладной телефон прямым преемником Xiaomi Mix Fold 4 или же компания планирует выпустить два разных складных устройства — один с горизонтальной складкой и другой — трехскладной.

Что ожидает в ближайшее время

В этом месяце (июне) Xiaomi планирует представить несколько устройств в Китае:

Xiaomi Mix Flip 2 , оснащённый процессором Snapdragon 8 Elite

, оснащённый процессором Snapdragon 8 Elite Redmi K80 Ultra на базе Dimensity 9400+

на базе Dimensity 9400+ Новый игровой планшет, который будет конкурировать с моделями Red Magic и Lenovo Legion Y700 (4-го поколения)

Эти анонсы обещают сделать июнь насыщенным событиями для поклонников бренда.