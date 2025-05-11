Инсайдер Wisdom Pikachu поделился свежей информацией о грядущем смартфоне Xiaomi 16. Согласно его данным, дебют устройства запланирован на сентябрь, и оно станет пионером в использовании нового Snapdragon 8 Elite 2. Предполагается, что анонс самого Snapdragon 8 Elite 2 также состоится в сентябре.

По информации Wisdom Pikachu, Xiaomi 16 будет оснащен аккумулятором внушительной емкости 6800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Учитывая сохранение компактного размера экрана (6,3 дюйма), можно предположить, что аккумулятор будет выполнен с применением инновационных технологий, что позволит смартфону стать лидером по автономности в своем сегменте. Емкость батареи будет вдвое превышать показатели сопоставимого Samsung Galaxy S25 и превзойдет емкость OnePlus 13T (6260 мАч). Вероятно, Xiaomi 16 станет первым устройством с предустановленной HyperOS 3.0 на базе Android 16.

Стоит отметить, что Wisdom Pikachu безошибочно предсказал выпуск Xiaomi 13 Ultra в апреле 2023 года, а также анонс планшетов Xiaomi Pad 6 на той же презентации.