До официального анонса Xiaomi 16 остаётся несколько месяцев, но утечки из Китая уже начинают приоткрывать завесу тайны. После первых рендеров, появившихся на прошлой неделе, инсайдер Digital Chat Station поделился свежими подробностями о ключевых характеристиках будущего флагмана.

Новый чип Snapdragon и улучшенные камеры

Согласно утечке, Xiaomi 16 будет работать на ещё не анонсированном процессоре Snapdragon 8 Elite 2. Qualcomm представит его в сентябре, и Xiaomi, как ожидается, станет первой компанией, выпустившей смартфон на этой платформе.

Что касается камер, то здесь ожидается три сенсора по 50 МП: основной с размером матрицы 1/1.3 дюйма, сверхширокоугольный и телеобъектив с поддержкой макросъёмки. Это указывает на акцент на универсальность фотофункций, даже в базовой модели.

Рекордный аккумулятор и плоский OLED-дисплей

Xiaomi 16 также удивит ёмкостью аккумулятора — более 6500 мАч, что станет значительным шагом вперёд по сравнению с 5400 мАч у Xiaomi 15. Это особенно впечатляет для модели, не относящейся к серии Pro.

Экран устройства будет представлять собой 6,3-дюймовую плоскую OLED-панель с минимальными рамками со всех сторон. Смартфон будет работать на Android 16 с оболочкой HyperOS 3.0.

Новый внешний вид — но без радикальных перемен

Судя по рендерам, Xiaomi 16 получит двухцветную заднюю панель — похожий подход, по слухам, выберет и Apple для iPhone 17. В остальном же дизайн останется в духе предыдущих моделей Xiaomi.

Анонс ожидается в конце 2025 года

Предполагается, что серия Xiaomi 16 будет представлена в четвёртом квартале 2025 года, вскоре после релиза Snapdragon 8 Elite 2 от Qualcomm. Учитывая уже известные характеристики, нас, похоже, ждёт весьма серьёзный апгрейд.