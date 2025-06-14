img 5696
Автор:

Китайская компания Zinwa Technologies анонсировала обновлённую версию культового BlackBerry Classic под названием Zinwa Q25 (индекс 25 соответствует году выпуска — 2025). Устройство сохранит узнаваемый дизайн оригинала, но получит современные технические характеристики.

img 5697

Ключевые особенности:

  • Процессор MediaTek Helio G99
  • 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x
  • 256 ГБ встроенной памяти (UFS 2.x) с поддержкой microSD
  • Основная камера 50 Мп + фронтальная 8 Мп
  • Аккумулятор 3000 мАч
  • Связь: поддержка всех глобальных диапазонов 4G LTE, NFC, USB-C, 3.5 мм аудиоразъём.
  • ОС: предустановлена Android 13 (без планов на Android 14).

Для кого этот смартфон?

Zinwa предлагает два варианта:

  1. Готовое устройство за $400.
  2. Комплект для апгрейда ($300) для владельцев оригинального BlackBerry Classic.

Поставки начнутся в августе 2025 года. В планах компании — аналогичные редизайны других моделей BlackBerry: KEYone (K25) и Passport (P26).

Дополнительные детали:

  • Трекпад сохранит функциональность оригинала (режимы курсора/навигации).
  • Компания обещает регулярные обновления для исправления ошибок.
Подписаться
Уведомить о
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии