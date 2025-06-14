Китайская компания Zinwa Technologies анонсировала обновлённую версию культового BlackBerry Classic под названием Zinwa Q25 (индекс 25 соответствует году выпуска — 2025). Устройство сохранит узнаваемый дизайн оригинала, но получит современные технические характеристики.
Ключевые особенности:
- Процессор MediaTek Helio G99
- 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x
- 256 ГБ встроенной памяти (UFS 2.x) с поддержкой microSD
- Основная камера 50 Мп + фронтальная 8 Мп
- Аккумулятор 3000 мАч
- Связь: поддержка всех глобальных диапазонов 4G LTE, NFC, USB-C, 3.5 мм аудиоразъём.
- ОС: предустановлена Android 13 (без планов на Android 14).
Для кого этот смартфон?
Zinwa предлагает два варианта:
- Готовое устройство за $400.
- Комплект для апгрейда ($300) для владельцев оригинального BlackBerry Classic.
Поставки начнутся в августе 2025 года. В планах компании — аналогичные редизайны других моделей BlackBerry: KEYone (K25) и Passport (P26).
Дополнительные детали:
- Трекпад сохранит функциональность оригинала (режимы курсора/навигации).
- Компания обещает регулярные обновления для исправления ошибок.
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