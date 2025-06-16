Смартфон Vivo X200 FE, по всей видимости, дебютирует раньше, чем ожидалось. Хотя ранние утечки указывали на июльскую премьеру, новый инсайдерский отчёт от Параса Гуглани говорит о глобальном запуске уже 30 июня.

Ренейминг Vivo S30 Pro Mini и четыре цвета на старте

В подтверждение своих слов, инсайдер опубликовал фотографии розничной коробки устройства, а также живые снимки самого смартфона в четырёх цветах: чёрный, синий, жёлтый и розовый. По дизайну и оформлению корпус полностью повторяет китайский Vivo S30 Pro Mini, что намекает на простое переименование модели с минимальными изменениями под глобальный рынок.

AMOLED-дисплей 120 Гц и мощная селфи-камера на 50 МП

Если технические характеристики останутся прежними, Vivo X200 FE получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, 10-битной глубиной цвета и пиковой яркостью до 5000 нит. Фронтальная камера с разрешением 50 МП размещена в центральном вырезе.

Основной модуль камеры, предположительно, будет включать в себя 50-МП главный сенсор с OIS, 8-МП сверхширокоугольный объектив и 50-МП телеобъектив с перископической линзой (фокусное расстояние 70 мм и 3-кратный оптический зум).

Батарея нового поколения на 6 500 мАч и быстрая зарядка 90 Вт

Одной из ключевых особенностей станет аккумулятор: как и у китайского аналога, X200 FE, скорее всего, получит кремний-углеродную батарею ёмкостью 6500 мАч с поддержкой 90-ваттной проводной зарядки и стандартов USB Power Delivery.

Другие характеристики и ожидаемая цена

Среди прочих особенностей — стереодинамики, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев и защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.

По слухам, стартовая цена X200 FE в Индии составит ₹54,999, но с учётом скидок в день запуска она может снизиться до ₹49,999. Vivo пока не публиковала официальные данные.