Компания Vivo раскрыла ключевые особенности своего нового складного флагмана Vivo X Fold 5, премьера которого состоится 25 июня в Китае. Производитель опубликовал официальные изображения устройства, а также рекламный постер, подтверждающий все основные характеристики.

Смартфон уже успел привлечь внимание благодаря легкому весу, рекордной батарее и неожиданной совместимости с экосистемой Apple.

Самый легкий и тонкий складной смартфон Vivo

По словам президента по продуктам Vivo Хуана Тао, X Fold 5 побьет рекорд предыдущей модели X Fold 3, которая весила 219 граммов. Новинка, как сообщается, будет весить всего 209 граммов. Также она станет одной из самых тонких среди складных устройств: толщина корпуса составит 4,3 мм в разложенном виде и 9,3 мм — в сложенном.

Рекордная батарея с новыми технологиями

X Fold 5 получит аккумулятор емкостью 6000 мА·ч — это самая большая батарея, установленная в складном смартфоне. Она выполнена по технологии Blue Ocean с использованием анода из кремний-углеродного материала четвёртого поколения. Содержание кремния в составе — до 12%. Также это первый смартфон Vivo, оснащённый аккумулятором на основе полутвёрдого электролита второго поколения, способным работать даже при температуре –30°C.

Повышенная защита и надёжность

Смартфон получил защиту от воды по стандартам IPX8 и IPX9, а также от пыли — IP5X. Устройство способно функционировать при температуре до –20°C, что делает его одним из самых устойчивых и «всепогодных» складных смартфонов на рынке.

Продвинутые фотовозможности

Для любителей мобильной фотографии X Fold 5 предлагает уникальный перископический телеобъектив, который позволяет делать снимки с дальним зумом и в макро-режиме. Камера также поддерживает портретную съёмку с полным диапазоном фокусировки.

Неожиданная поддержка устройств Apple

Одной из самых неожиданных особенностей стала интеграция с экосистемой Apple. Vivo заявляет, что X Fold 5 — первый Android-смартфон, способный подключаться к Apple Watch, AirPods, а также принимать звонки и сообщения с iPhone и синхронизироваться с iCloud. Кроме того, он поддерживает передачу файлов и рабочие процессы с Mac, что делает его удобным решением для пользователей, работающих на нескольких платформах.