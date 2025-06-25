Компания Vivo официально представила X Fold 5 — флагманский складной смартфон, который, по заявлению производителя, стал самым лёгким в своём классе. Вес модели в титановом исполнении составляет всего 217 граммов. Устройство предлагает несколько уникальных решений, в том числе улучшенную производительность, гибкие экраны и расширенные возможности для работы.

Дисплеи

Основной (внутренний) экран — 8,03-дюймовая AMOLED-панель с разрешением 2480×2200 пикселей (2K+), поддержкой LTPO с адаптивной частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит.

Внешний дисплей — 6,53 дюйма, также AMOLED LTPO с частотой 120 Гц и аналогичной яркостью.

Оба экрана отображают 10,7 млрд цветов, поддерживают Dolby Vision и ШИМ с высокой частотой для снижения нагрузки на глаза. Внутренний экран защищён стеклом UTG, внешний — стеклом Armor Glass второго поколения.

Производительность

Смартфон работает на Snapdragon 8 Gen 3, дополненном до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем до 1 ТБ (UFS 4.0). Vivo разработала специальную антенную систему, встроенную в шарнир, что улучшает приём сигнала на 36% в сложенном состоянии.

Устройство поставляется с OriginOS 5 на базе Android 15 и новой функцией “Atomic Workbench” — мультиоконной рабочей средой с поддержкой до пяти приложений одновременно и возможностью перетаскивания контента между ними.

Интересно, что смартфон поддерживает интеграцию с экосистемой Apple: AirPods, Apple Watch (Series 6 и выше), передача файлов на Mac и расширение экрана.





Камеры

Основной модуль включает:

– 50 МП сенсор Sony IMX921 с OIS

– 50 МП сверхширокоугольную камеру

– 50 МП IMX882 телеобъектив с 3-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом

Применяются линзы ZEISS, а также алгоритмы портретной, макро- и ночной съёмки. По 20 МП фронтальные камеры размещены на обоих дисплеях.





Аккумулятор

Аккумулятор на 6000 мА·ч разработан совместно с CATL и выполнен по технологии полутвёрдотельного элемента 2-го поколения и кремниевого анода 4-го поколения. Энергоёмкость — 866 Вт·ч/л. Работает при температурах до -30°C.

Зарядка:

– Проводная — 80 Вт

– Беспроводная — 40 Вт

– Обратная беспроводная — поддерживается





Конструкция и защита

Механизм шарнира изготовлен из стали FS55 и углеродного волокна.

Сертификации:

– IPX8, IPX9 и IPX9+ (выдерживает 80°C воду и сильные струи)

– IP5X — защита от пыли

– Рабочая температура — до -20°C

Предусмотрено первое в индустрии решение по замене только внутреннего экрана без полной замены устройства.

Дополнительно

– Стереодинамики

– NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS + NavIC

– Сканер отпечатка сбоку

– Поддержка SIM с eSIM

– Возможность подключения к Mac и другим устройствам Apple

– В комплект входят премиальные аксессуары

Цены и доступность

– 12 ГБ + 256 ГБ: 6999 юаней ($974)

– 12 ГБ + 512 ГБ: 7999 юаней ($1114)

– 16 ГБ + 512 ГБ: 8499 юаней ($1184)

– 16 ГБ + 1 ТБ: 9499 юаней ($1324)

Старт продаж — 2 июля. Доступны цвета: Titanium, Clear White и Pine Green.