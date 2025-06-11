Vivo готовится представить свой новый складной смартфон Vivo X Fold 5 уже в этом месяце в Китае. Продуктовый менеджер компании Хань Босяо поделился первыми снимками, сделанными с помощью перископной телеобъективной камеры устройства, и развеял распространённый миф о том, что складные смартфоны вынуждены жертвовать качеством камеры ради компактности и лёгкости.

По словам Босяо, Vivo X Fold 5 опровергает этот стереотип: несмотря на то, что устройство стало ещё тоньше и легче предыдущего поколения — всего около 4.x мм в разложенном состоянии, — в него удалось встроить улучшенный перископный телеобъектив, который даже превосходит объектив модели X Fold 3 Pro.

Для подтверждения своих слов Босяо опубликовал три примера снимков, сделанных с разными уровнями зума (включая 1x и 20x). Фотографии демонстрируют высокую детализацию, позволяя разглядеть удалённые горные вершины. Кроме того, смартфон поддерживает макросъёмку с телеобъективом, позволяя снимать мелкие объекты — например, паутину — с удивительной чёткостью.

Он также заявил, что X Fold 5 предлагает уровень съёмки, сопоставимый с основными флагманами, а в некоторых случаях даже превосходит “Pro”-версии других брендов. Таким образом, пользователям складных устройств больше не нужно идти на компромисс при выборе камеры.

Хотя официальные технические характеристики камеры пока не раскрыты, недавние утечки указывают на следующую конфигурацию:

Основная камера: 50 Мп Sony IMX921 с оптической стабилизацией (OIS)

Ультраширокоугольная камера: 50 Мп с автофокусом

Перископная телеобъективная камера: 50 Мп Sony IMX882 с 3-кратным оптическим зумом и OIS

Фронтальная камера (на внешнем экране): 32 Мп

Фронтальная камера (внутренняя): вероятно, также 32 Мп

Vivo X Fold 5 обещает стать новым эталоном для камер в складных смартфонах, предлагая флагманское качество съёмки без ущерба для дизайна.