Смартфон получит мощный процессор, тройную камеру и быстрый заряд

Компания Vivo готовится к запуску нового смартфона T-серии — Vivo T4 Ultra. По данным XpertPick, устройство будет представлено в Индии уже в июне 2025 года и станет новым флагманом в линейке T. Главной особенностью смартфона станет процессор Dimensity 9300 Plus, который обещает значительное улучшение производительности.

Dimensity 9300 Plus способен набрать более 2 миллионов баллов в AnTuTu, что существенно выше показателей предыдущего поколения, оснащённого чипом Dimensity 9200 Plus. Кроме того, Vivo T4 Ultra будет работать на базе FunTouch OS 15, которая включает новые функции на основе ИИ: AI Image Studio, AI Erase 2.0 и Live Cutout.

Источники указывают, что Vivo T4 Ultra может быть основан на китайской модели Vivo S20 Pro, которая вышла в декабре 2024 года. Напомним, что прошлогодний Vivo T3 Ultra был построен на базе Vivo S19 Pro, но без телеобъектива, который был доступен в китайской версии. По аналогии, ожидается, что T4 Ultra получит более широкие возможности камеры, включая телеобъектив.

Ожидаемые характеристики Vivo T4 Ultra включают 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт, а также тройную камеру с основным 50-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом. Фронтальная камера также будет иметь разрешение 50 мегапикселей.