Компания vivo подтвердила дату презентации нового смартфона T4 Lite, который предложит внушительную автономность и достойные характеристики по доступной цене.

Презентация vivo T4 Lite состоится в Индии 24 июня в 12:00 по местному времени. Смартфон поступит в продажу по цене менее 10 000 рупий (около $115 или €100), а значит, ориентирован на бюджетный сегмент.

Новинка будет доступна в двух цветах: Prism Blue и Titanium Gold. Устройство построено на базе процессора Dimensity 6300 и поддерживает расширение памяти до 2 ТБ. Один из вариантов смартфона получит 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища.

Смартфон оснастят экраном с диагональю 6,74 дюйма, каплевидным вырезом и пиковой яркостью до 1000 нит в режиме повышенной яркости. Устройство получит защиту по стандарту IP64, а также функции «умного» ИИ-оптимизатора, подробности о которых пока не раскрываются.

По характеристикам vivo T4 Lite практически идентичен модели iQOO Z10 Lite, которая была представлена в Индии накануне по стартовой цене в 9999 рупий. По всей видимости, речь идёт о ребрендинге для разных целевых аудиторий.